پاشينيان قازاقستانعا رەسمي ساپارمەن كەلۋدى جوسپارلاپ وتىر
استانا. KAZINFORM - ارمەنيا پرەمەر-ءمينيسترى نيكول پاشينيان مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتى رەسپۋبليكا كۇنىمەن قۇتتىقتادى.
- ءسىزدى جانە قازاقستان حالقىن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق مەرەكەسى - رەسپۋبليكا كۇنىمەن شىن جۇرەكتەن قۇتتىقتايمىن. قازاقستاننىڭ تاۋەلسىز مەملەكەتتىلىگىن نىعايتۋعا، ساياسي جانە ازاماتتىق ينستيتۋتتاردى دامىتۋعا، ەلدىڭ الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق، عىلىمي، ءبىلىم بەرۋ جانە مادەني دامۋىن ىلگەرىلەتۋگە باعىتتالعان رەفورمالار شىنىمەن دە ماڭىزدى. ءسىزدىڭ كورەگەن تاسىلدەرىڭىز بەن دايەكتى جانە ءپرينتسيپتى قادامدارىڭىزدىڭ ارقاسىندا قازاقستان بۇگىندە ايماقتىق جانە جاھاندىق ىستەردە ماڭىزدى ءرول اتقارادى، حالىقارالىق ارەنادا قۇرمەتكە يە، - دەلىنگەن قۇتتىقتاۋ حاتىندا.
پاشينيان حالىقتار اراسىنداعى بەرىك دوستىق پەن ءوزارا قۇرمەت داستۇرلەرىنە نەگىزدەلگەن مەملەكەتارالىق قاتىناستاردىڭ قارقىندى دامۋىنا سەنىم ءبىلدىردى.
- حالىقتارىمىز اراسىنداعى بەرىك دوستىق پەن ءوزارا قۇرمەت داستۇرلەرىنە نەگىزدەلگەن مەملەكەتارالىق قاتىناستاردىڭ قارقىندى دامۋى، سونداي-اق وتكەن جىلعى رەسمي ساپارىڭىز كەزىندە قول جەتكىزىلگەن كەلىسىمدەردىڭ جۇزەگە اسىرىلۋى ەريەۆان مەن استانا اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتىڭ تەرەڭدەۋىنىڭ جاڭا كورىنىسىنە اكەلەتىنىنە سەنىمدىمىن، - دەلىنگەن مالىمدەمەدە.
ارمەنيا پرەمەر-ءمينيسترى سونداي-اق قازاقستانعا ساپارمەن كەلۋ جوسپارى تۋرالى ايتتى.
- جاقىن ارادا جوسپارلانعان قازاقستانعا رەسمي ساپارىم بارىسىندا دوستىق، وركەندەۋ جانە بولاشاققا باعىتتالعان ەكىجاقتى ستراتەگيالىق قارىم-قاتىناستاردى دامىتۋ ماقساتىندا ارميان-قازاق مەملەكەتارالىق كۇن ءتارتىبىن تالقىلايمىز دەپ ۇمىتتەنەمىن. وسى مۇمكىندىكتى پايدالانا وتىرىپ، سىزگە مىقتى دەنساۋلىق جانە دوستاس قازاقستان حالقىنىڭ يگىلىگى ءۇشىن اتقاراتىن جۇمىسىڭىزدا تابىس تىلەيمىن، - دەپ تۇيىندەدى نيكول پاشينيان.
ەسكە سالا كەتەيىك، ارمەنيا پرەمەر-ءمينيسترى نيكول پاشينيان پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆقا ازەربايجاننىڭ جۇك ترانزيتىنە قويعان شەكتەۋلەردى الىپ تاستاۋ تۋرالى كەلىسىمگە قول جەتكىزگەنى ءۇشىن العىس ايتتى.