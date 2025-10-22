ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    16:43, 22 - قازان 2025 | GMT +5

    پاشينيان قاسىم-جومارت توقايەۆقا العىس ايتتى

    استانا. KAZINFORM - ارمەنيا پرەمەر-ءمينيسترى نيكول پاشينيان قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆقا ازەربايجاننىڭ جۇك ترانزيتىنە قويعان شەكتەۋلەردى الىپ تاستاۋ تۋرالى كەلىسىمگە قول جەتكىزگەنى ءۇشىن العىس ايتتى، دەپ حابارلايدى Kazinform.

    Пашинян
    Фото: Armenpress

    - كەشە يلحام اليەۆ ازەربايجان ءوز اۋماعى ارقىلى ارمەنياعا جۇك ترانزيتىنە قويىلعان شەكتەۋلەردى الىپ تاستايتىنىن مالىمدەدى. بۇل وتە ماڭىزدى مالىمدەمە جانە مەن ازەربايجان پرەزيدەنتىنە بۇل قادامى ءۇشىن العىسىمدى بىلدىرگىم كەلەدى. سونداي-اق قازاقستان پرەزيدەنتى مەن گرۋزيا پرەمەر-مينيسترىنە وسى كەلىسىمگە قول جەتكىزۋدەگى ءرولى ءۇشىن العىسىمدى بىلدىرگىم كەلەدى، - دەپ مالىمدەدى پاشينيان تبيليسيدەگى جىبەك جولى فورۋمىندا.

    ەسكە سالا كەتسەك، ازەربايجان پرەزيدەنتى يلحام اليەۆ قازاقستانعا مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلدى.

    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
