16:43, 22 - قازان 2025 | GMT +5
پاشينيان قاسىم-جومارت توقايەۆقا العىس ايتتى
استانا. KAZINFORM - ارمەنيا پرەمەر-ءمينيسترى نيكول پاشينيان قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆقا ازەربايجاننىڭ جۇك ترانزيتىنە قويعان شەكتەۋلەردى الىپ تاستاۋ تۋرالى كەلىسىمگە قول جەتكىزگەنى ءۇشىن العىس ايتتى، دەپ حابارلايدى Kazinform.
- كەشە يلحام اليەۆ ازەربايجان ءوز اۋماعى ارقىلى ارمەنياعا جۇك ترانزيتىنە قويىلعان شەكتەۋلەردى الىپ تاستايتىنىن مالىمدەدى. بۇل وتە ماڭىزدى مالىمدەمە جانە مەن ازەربايجان پرەزيدەنتىنە بۇل قادامى ءۇشىن العىسىمدى بىلدىرگىم كەلەدى. سونداي-اق قازاقستان پرەزيدەنتى مەن گرۋزيا پرەمەر-مينيسترىنە وسى كەلىسىمگە قول جەتكىزۋدەگى ءرولى ءۇشىن العىسىمدى بىلدىرگىم كەلەدى، - دەپ مالىمدەدى پاشينيان تبيليسيدەگى جىبەك جولى فورۋمىندا.
ەسكە سالا كەتسەك، ازەربايجان پرەزيدەنتى يلحام اليەۆ قازاقستانعا مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلدى.