ۆاشينگتونداعى ۋكراينا سامميتى: قانداي ناتيجەلەرگە قول جەتكىزىلدى
استانا. KAZINFORM - ۆاشينگتوندا وتكەن ۋكرايناعا قاتىستى دونالد ترامپپەن كەزدەسۋگە ەۋروپالىق كوشباسشىلار ريزا. ا ق ش پرەزيدەنتى بۇل كەزدەسۋدەن كەيىن پۋتين مەن زەلەنسكي اراسىنداعى سامميتكە دايىندىقتىڭ باستالعانىن جاريالادى، دەپ جازدى DW.
ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ دۇيسەنبى كۇنى ۆاشينگتوندا وتكەن ۋكراينا پرەزيدەنتى ۆلاديمير زەلەنسكيمەن، ناتو باس حاتشىسى مارك ريۋتتە جانە ەۋروپالىق كوشباسشىلارمەن كەزدەسۋىن «وتە جەمىستى» دەپ باعالادى. سامميت قورىتىندىسى بويىنشا ترامپ ۆلاديمير زەلەنسكي مەن رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين اراسىنداعى كەلىسسوزدەرگە دايىندىقتىڭ باستالعانىن مالىمدەدى.
ءوز كەزەگىندە، ەۋروپالىق كوشباسشىلار مەن ۋكراينا پرەزيدەنتى كيەۆكە قاۋىپسىزدىك كەپىلدىكتەرىن ۇسىنۋعا ا ق ش- تىڭ دايىن ەكەنىن مالىمدەگەنىنە قاناعاتتاندى.
اق ۇيدەگى كەلىسسوزدەردەن كەيىن دونالد ترامپ ۋكرايناعا قاۋىپسىزدىك كەپىلدىكتەرى تۋرالى ءسوز بولعانىن، ولار «ا ق ش- پەن ۇيلەستىرە وتىرىپ، ەۋروپالىق ەلدەر تاراپىنان ۇسىنىلاتىنىن» ايتتى.
ا ق ش كوشباسشىسى Truth Social جەلىسىندەگى جازباسىندا ا ق ش ۆيتسە-پرەزيدەنتى دجەيمس دي ۆەنس، مەملەكەتتىك حاتشى ماركو رۋبيو جانە ارنايى وكىل ستيۆەن ۋيتكوفف پۋتين مەن زەلەنسكي اراسىنداعى كەزدەسۋدى دايىندايتىنىن حابارلادى. بۇل كەزدەسۋ كەيىنىرەك ناقتى ءبىر جەردە وتەدى. ودان كەيىن ترامپتىڭ ءوزى دە قاتىساتىن ءۇشجاقتى كەلىسسوزى وتەدى.
گەرمانيا كانسلەرى فريدريح مەرتس ۆاشينگتونداعى سامميتتەن كۇتكەن ناتيجەلەرى «تەك اقتالىپ قانا قويماي، اسىپ ءتۇستى» دەپ مالىمدەدى. پرەسس- كونفەرەنتسيادا ول پۋتين مەن زەلەنسكي اراسىنداعى كەزدەسۋ الداعى ەكى اپتا ىشىندە ءوتۋى ءتيىس ەكەنىن ايتتى.
مەرتس سامميتتىڭ ءتورت نەگىزگى حابارلاماسىن اتاپ ءوتتى، ولاردىڭ ىشىندە - ا ق ش- تىڭ قاۋىپسىزدىك كەپىلدىكتەرىن بەرۋگە جانە بۇل پروتسەستى ەۋروپالىقتارمەن ۇيلەستىرۋگە دايىن ەكەندىگى.
ۋكراينانىڭ اۋماقتىق شەگىنىستەرى ماسەلەسى
كيەۆتىڭ اۋماقتىق شەگىنىستەرىنە قاتىستى سۇراققا جاۋاپ بەرگەن گەرمانيا كانسلەرى ۋكراينانىڭ دونباستان باس تارتۋى اۋقىمى جاعىنان ا ق ش- تىڭ فلوريدادان باس تارتۋىمەن تەڭ بولاتىنىن ايتتى.
- ەگەمەن مەملەكەت مۇنداي شەشىمدى جاي عانا قابىلداي المايدى. بۇل - ۋكراينداردىڭ ءوزارا كەلىسسوزدەر بارىسىندا وزدەرى شەشەتىن ماسەلە، - دەدى مەرتس.
سونداي-اق ول ەۋروپالىق كوشباسشىلاردىڭ ترامپ جانە زەلەنسكيمەن كەزدەسۋىندە ۋكراينانىڭ رەسەيگە اۋماق بەرۋى تۋرالى ماسەلە كوتەرىلمەگەنىن ناقتىلادى.
سونىمەن قاتار گەرمانيا ۇكىمەتىنىڭ باسشىسى 19- تامىزدا «قولداۋ كورسەتۋگە نيەتتى ەلدەر كواليسياسى» قۇرامىنداعى 30 ەلدىڭ قاتىسۋىمەن ۋكرايناعا قولداۋ كورسەتۋ ماسەلەسىنە قاتىستى ۆيدەوكونفەرەنسيا وتەتىنىن حابارلادى. سول كۇنى ۆاشينگتون سامميتىنىڭ ناتيجەلەرىن تالقىلاۋ ءۇشىن ەو كەڭەسىنىڭ كەزەكتەن تىس وتىرىسى دا وتەدى.
زەلەنسكي: «پۋتينمەن كەلىسسوزدەرگە شارتسىز دايىنمىن»
ۆلاديمير زەلەنسكي سوعىستان كەيىنگى ۋكراينا قاۋىپسىزدىگىنە ا ق ش كەپىلدىك بەرۋگە دايىن ەكەنىن ترامپتىڭ جاريالاۋىن «ۇلكەن العا باسۋ» دەپ اتادى. ونىڭ ايتۋىنشا، بۇل كەپىلدىكتەردىڭ ناقتى تەتىكتەرى 10 كۇن ىشىندە جاسالادى.
كيەۆ، اتاپ ايتقاندا، وسى كەپىلدىكتەر اياسىندا ا ق ش- تان ەكونوميكانى قولداۋ مەن قارۋ-جاراق ساتىپ الۋعا ارنالعان قارجىلىق كومەك الۋعا مۇددەلى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
زەلەنسكي سونداي-اق ۆلاديمير پۋتينمەن جەكە كەزدەسۋگە دايىن ەكەنىن جانە بەيبىت كەلىسسوزدەر ءۇشىن اتىستى توقتاتۋ تالابىن قويمايتىنىن ايتتى.
سونىمەن بىرگە ول ترامپتىڭ رەسەيمەن «بارىنە ءبارىن» قاعيداسى بويىنشا تۇتقىندار الماسۋىن ۇيىمداستىرۋعا كومەكتەسۋگە دايىن ەكەنىن حابارلادى. بۇل الماسۋعا اسكەري تۇتقىندارمەن قاتار بەيبىت تۇرعىندار، جۋرناليستەر مەن ساياسي تۇتقىندار دا قاتىسادى.
اۋماقتارعا قاتىستى ماسەلەگە كەلگەندە، زەلەنسكي بۇل سىندى كۇردەلى تاقىرىپتار ءۇشجاقتى - پۋتين، ترامپ جانە ءوزى قاتىساتىن كەلىسسوزدەردە قارالاتىنىن ايتتى.