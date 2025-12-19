ۆاشينگتونداعى كەننەدي ورتالىعى دونالد ترامپتىڭ اتىمەن قايتا اتالادى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش استاناسى ۆاشينگتوندا ورنالاسقان كەننەدي اتىنداعى ورىنداۋشىلىق ونەر ورتالىعى ترامپ-كەننەدي ورتالىعى دەپ قايتا اتالاتىن بولدى. ورتالىقتىڭ ديرەكتورلار كەڭەسى اتاۋدى وزگەرتۋ جونىندە ءبىراۋىزدان شەشىم قابىلداعان. بۇل تۋرالى اق ءۇي حابارلادى، دەپ جازادى BBC.
اق ءۇيدىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى كەرولاين ليۆيتت X الەۋمەتتىك جەلىسىندە ديرەكتورلار كەڭەسى سوڭعى ءبىر جىلدا پرەزيدەنت دونالد ترامپتىڭ عيماراتتى «ساقتاپ قالۋ جولىندا اتقارعان اۋقىمدى جۇمىسىن» اتاپ وتكەنىن مالىمدەدى.
كەننەدي ورتالىعى 1971 -جىلى سالىنعاننان بەرى ا ق ش-تىڭ مادەني ومىرىندەگى ماڭىزدى نىسان سانالىپ كەلەدى جانە وسى ۋاقىتقا دەيىن پرەزيدەنت دجون فيتسدجەرالد كەننەديدىڭ ەسىمىمەن اتالىپ كەلگەن.
بەيسەنبى كۇنى دوعال كەڭسەدە سويلەگەن سوزىندە دونالد ترامپ بۇل شەشىمگە تاڭعالعانىن ايتىپ، ريزاشىلىعىن ءبىلدىردى. الايدا ول وسى ايدىڭ باسىندا كەننەدي ورتالىعىنىڭ جىل سايىنعى ماراپاتتاۋ راسىمىندە اتاۋدى وزگەرتۋ مۇمكىندىگىن ءازىل رەتىندە مەڭزەگەن بولاتىن.
BBC دەرەگىنشە، قىزمەتىنە كىرىسكەننەن كەيىن كوپ ۇزاماي ترامپ ورتالىقتىڭ ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ بارلىق مۇشەسىن قىزمەتتەن بوساتىپ، ولاردىڭ ورنىنا وزىنە جاقىن ساياسي وداقتاستارىن تاعايىنداعان. كەيىن بۇل قۇرام ترامپتى كەڭەس ءتوراعاسى ەتىپ سايلاعان.
ال ونىڭ كەڭەسشىسى ءارى ارنايى تاپسىرمالار جونىندەگى وكىلى ريچارد گرەنەلل ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى بولدى. قازىرگى تاڭدا كەڭەس قۇرامىندا باس پروكۋرور پەم بوندي، اق ءۇي اپپاراتىنىڭ باسشىسى سيۋزي ۋايلز، ا ق ش-تىڭ ەكىنشى حانىمى ۋشا ۆەنس، سونداي-اق ترامپ اكىمشىلىگىنىڭ وزگە دە جوعارى لاۋازىمدى تۇلعالارى مەن ساياسي سەرىكتەستەرى بار.
سونىمەن قاتار پرەزيدەنتتىڭ باستاماسىمەن كونگرەسس ورتالىقتى كۇردەلى جوندەۋدەن وتكىزۋ جانە وزگە دە شىعىندار ءۇشىن شامامەن 257 ميلليون دوللار بولگەن. جاقىندا اتالعان نىساندا فۋتبولدان الەم چەمپيوناتىنىڭ جەرەبەسى دە وتكەن.
- ءبىز ونى ساقتاپ قالدىق. ول وتە ناشار جاعدايدا ەدى، - دەدى دونالد ترامپ ورتالىق تۋرالى پىكىرىن ءبىلدىرىپ.