ۆاشينگتوندا ترامپ پەن ەپشتەيننىڭ ءمۇسىنى ورناتىلدى
استانا. KAZINFORM - ۆاشينگتوندا ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ پەن دجەففري ەپشتەيننىڭ ەسكەرتكىشى ورناتىلدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ۆاشينگتونداعى مەنشىكتى ءتىلشىسى ARTnews-كە سىلتەمە جاساپ.
بيىكتىگى 3,6 مەترلىك «الەم پاتشاسى» دەپ اتالاتىن مۇسىندە ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ەپشتەيندى قۇشاقتاپ تۇرعانى بەينەلەنگەن. ەسكەرتكىش 1997 -جىلى جارىققا شىققان «تيتانيك» فيلمىندەگى لەوناردو دي كاپريو مەن كەيت ۋينسلەتتىڭ ايگىلى بەينەسىندە سومدالعان.
ءمۇسىن ا ق ش كاپيتولي عيماراتىنىڭ الدىندا، مەديسون- درايۆ پەن دجەففەرسون-درايۆىنىڭ اراسىنداعى باتىس 3-كوشەدە ورنالاسقان.
ەسكەرتكىشتىڭ استىنداعى تاقتايشادا: «دجەك پەن روۋزدىڭ قايعىلى ماحاببات حيكاياسى ءساندى ساياحاتقا، شۋلى كەشتەرگە جانە جاسىرىن جالاڭاش بەينەلەرگە نەگىزدەلگەن». بۇل ەسكەرتكىش دونالد ترامپ پەن دجەففري ەپشتەين اراسىنداعى دوستىققا ارنالعان.
ترامپتىڭ ەكىنشى پرەزيدەنتتىك مەرزىمى باستالعاننان بەرى، وڭشىلدار دا، سولشىلدار دا ەپشتەين ءىسىن تەرگەۋدىڭ اشىقتىعىن تالاپ ەتتى. قاماۋدا كوز جۇمعان ەپشتەين باي، تانىمال جانە ىقپالدى ادامدارمەن، ونىڭ ىشىندە ەندريۋ حانزادادان باستاپ كلينتوندارعا دەيىن بايلانىستا بولدى.
سوڭعى ايلاردا ف ب ر مۇراعاتىنداعى ميلليونداعان قۇجاتتار ەپشتەينمەن بايلانىستا بولعان كوپتەگەن ادامدار ءۇشىن اۋىر زارداپتارعا اكەلدى. جۇمىستان كەتۋگە ءماجبۇر بولعانداردىڭ اراسىندا ونەر سالاسىنىڭ كورنەكتى قايراتكەرلەرى دە بار.
ايتا كەتەيىك، ا ق ش كونگرەسى ەپشتەين ءىسى بويىنشا اقپاراتتى جاريالاۋ تۋرالى زاڭ جوباسىن ماقۇلدادى.