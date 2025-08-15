ۆاشينگتوندا قاۋىپسىزدىك كۇشەيتىلدى
ا ق ش بيلىگى ۆاشينگتونداعى قاۋىپسىزدىك دەڭگەيىنە الاڭداۋلى. سوڭعى جىلدارى ەل استاناسىندا رەسمي تىركەلگەن قىلمىستىق ىستەر سانى كۇرت ءوستى.
وسىعان وراي اپتا باسىندا ترامپ «كولۋمبيا وكرۋگىنىڭ ءوزىن- ءوزى باسقارۋ تۋرالى» زاڭىن پايدالانىپ، ۆاشينگتون پوليتسياسىن تىكەلەي پرەزيدەنتتىك باقىلاۋعا الدى. بۇل زاڭ 30 كۇن بويى تەكسەرىس مۇمكىندىگىن بەرەدى. الايدا بۇل مەرزىمگە ا ق ش پرەزيدەنتى قاناعاتتانباي وتىر.
ول كونگرەستەگى رەسپۋبليكالىق پارتيا مۇشەلەرىنە باقىلاۋ مەرزىمىن ۇزارتۋدى ۇسىندى. ترامپتىڭ ايتۋىنشا، قۇجات الدىمەن ەل استاناسىندا قولدانىلىپ، كەيىن باسقا قالالارعا ۇلگى بولا الادى. ەگەر كونگرەسس ۇزارتۋدى ماقۇلداماسا، پرەزيدەنت ۇلتتىق توتەنشە جاعداي جاريالاپ، ماسەلەنى ءوز قولىنا الاتىنىن ەسكەرتتى. بۇل مالىمدەمە كەننەدي ورتالىعىندا 2025 -جىلعى ماراپات يەگەرلەرىن جاريالاعاننان كەيىن ايتىلدى.
