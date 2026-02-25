ۆاشينگتون پوست: ا ق ش يرانعا قاراي 150 ۇشاق جۇمىلدىردى
استانا. KAZINFORM - امەريكا قۇراما شتاتتارى يرانعا قارسى اسكەري وپەراتسيا جۇرگىزۋ ءۇشىن تاياۋ شىعىستاعى اۆيابازالار مەن ەۋروپاعا 150 اسكەري ۇشاق جىبەردى.
ارمەنپرەسس-تىڭ حابارلاۋىنشا، بۇل تۋرالى اۆياتسيالىق رەسۋرستار مەن سپۋتنيكتىك تۇسىرىلىمدەرگە سىلتەمە جاساپ، The Washington Post جازعان.
باسىلىمنىڭ جازۋىنشا، ا ق ش اسكەرى 2003 -جىلعى يراكتاعى سوعىستان كەيىنگى وڭىرگە وسىنشاما اۋقىمدا اسكەر جىبەرگەن ەمەس. اسكەري بەلسەندىلىك ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ يرانمەن يادرولىق باعدارلامانى شەكتەۋ جونىندە كەلىسىمگە قول جەتكىزىلمەگەن جاعدايدا، سوققى جاساۋ مۇمكىندىگىن مەڭزەگەن مالىمدەمەسىنەن كەيىن كۇشەيگەن. تەگەران وكىلدەرى كەلىسىمگە كەلۋ ىقتيمال ەكەنىن ايتقانىمەن، بۇل ءۇشىن ۋاقىت قاجەت ەكەنىن جەتكىزدى.
ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنشە، قازىرگى كۇشتەر اۋقىمى 2025 -جىلدىڭ ماۋسىمىندا يراننىڭ يادرولىق نىساندارىنا جاسالعان امەريكالىق سوققىلار الدىنداعى دايىندىقتان دا اۋقىمدى. بۇل بىرنەشە كۇنگە سوزىلۋى مۇمكىن اسكەري ناۋقاننىڭ سەناريى قاراستىرىلىپ وتىرعانىن اڭعارتادى.
باسىلىم سونىمەن قاتار ونداعان قوسىمشا ۇشاق USS Gerald R. Ford ۇشاق تاسىمالداۋشى كەمەسىنىڭ بورتىندا ەكەنىن جازادى. كەمە 23-اقپاندا كريت ارالىنداعى بازاعا كىرگەن. بۇل تاياۋ شىعىسقا جىبەرىلگەن ەكىنشى امەريكالىق ۇشاق تاسۋشى كەمە. وسىلايشا قازىر ا ق ش-تىڭ قولدانىستاعى اسكەري-تەڭىز كەمەلەرىنىڭ شامامەن ۇشتەن ءبىرى وسى وڭىرگە شوعىرلانىپ وتىر.
باسىلىمعا پىكىر بىلدىرگەن، ا ق ش قورعانىس ءمينيسترىنىڭ تاياۋ شىعىس جونىندەگى بۇرىنعى ورىنباسارى، قازىرگى ۆاشينگتون ينستيتۋتى زەرتتەۋ ديرەكتورى دانا ستروۋلدىڭ ايتۋىنشا، شوعىرلانعان اسكەري كۇشتىڭ اۋقىمى اسكەريلەردىڭ ترامپتىڭ كەز كەلگەن شەشىمىن جۇزەگە اسىرۋعا دايىن ەكەنىن كورسەتەدى.
