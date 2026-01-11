ۆاشينگتون وپەراسىنىڭ ارتىستەرى ترامپ ەسىمى بەرىلگەن ونەر ورتالىعىنان كەتىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - كەننەدي اتىنداعى ورىنداۋ ونەرى ورتالىعىنىڭ ديرەكتورلار كەڭەسى ونەر ورداسىنا دونالد ترامپتىڭ اتىن بەرۋ تۋرالى شەشىم شىعارعاننان كەيىن كوپتەگەن ونەرپاز بەن مۋزىكانتتار جوسپارلانعان قويىلىمدارعا شىعۋدان باس تارتتى، دەپ حابارلايدى NBC.
باسشىلىقتىڭ ارەكەتىنە جاۋاپ رەتىندە ۆاشينگتون ۇلتتىق وپەراسى جۇزدەگەن قويىلىم وتكىزگەن كەننەدي- ورتالىعىنان كەتەتىنىن جاريالادى.
«قارجىلىق ساقتىق پەن تەڭگەرىمدى بيۋدجەت مىندەتتەمەلەرىن ورىنداۋ ماقساتىندا، ۆاشينگتون ۇلتتىق وپەراسى كوكتەمگى ماۋسىمدى قىسقارتادى جانە قويىلىمداردى جاڭا ورىندارعا اۋىستىرادى. بۇل شەشىم وپەرا ترۋپپاسىنىڭ ءارى قاراي دامۋى ءۇشىن ەڭ قولايلى جاعدايلاردى قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا قابىلداندى»، دەلىنگەن ترۋپپا مالىمدەمەسىندە.
كەلەسى اپتالاردا وپەرا جاڭا قويىلىم ورىندارىن جاريالايدى.
ارتىستەر كەننەدي-ورتالىعىندا 1971 -جىلدان باستاپ ونەر كورسەتىپ كەلەدى. مالىمدەمەدە «بىرلەسكەن ءىس- ارەكەت ەشقاشان تۇراقتى دەپ قاراستىرىلماعان» دەلىنگەن.
بۇعان دەيىن دونالد ترامپ Truth Social پلاتفورماسى ارقىلى ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ مۇشەلەرىن، ونىڭ ىشىندە ءتوراعانى دا «ونەر مەن مادەنيەتتەگى التىن ءداۋىردى ءبىزدىڭ كوزقاراسىمىزبەن بولىسپەيتىندەر» دەپ، قىزمەتتەن شىعارعانىن جاريالاعان.
اقپان ايىندا جاڭا ديرەكتورلار كەڭەسى ترامپتى ءتوراعا ەتىپ سايلادى. ال وتكەن ايدا دجون ف. كەننەدي اتىنداعى ورىنداۋ ونەرى ورتالىعىنا ترامپتىڭ اتى قوسىلىپ، مەكەمە «ترامپ-كەننەدي ورتالىعى» دەپ اتالدى.
وسىدان كەيىن بەلا فلەك، «زلايا ۆەدما» ميۋزيكلىنىڭ كومپوزيتورى ستيۆەن شۆارتس سياقتى مۋزىكانتتار ءوز قويىلىمدارىن ورتالىقتان وتكىزۋدەن باس تارتتى. ستيۆەن شۆارتس بۇل ورتالىقتا گالا- كونتسەرتتەر وتكىزۋدى توقتاتقانىن ايتىپ، «ونىڭ قاتىسۋى يدەولوگيالىق مالىمدەمەگە اينالدى» دەدى.
كەننەدي وتباسى دا اتاۋدى وزگەرتۋگە قارسى پىكىر ءبىلدىردى. وكىلدەر پالاتاسىنىڭ بۇرىنعى مۇشەسى دجوزەف كەننەدي III الەۋمەتتىك جەلىدە:
«كەننەدي ورتالىعى - بۇل قايتىس بولعان پرەزيدەنتكە ارنالعان ءتىرى ەسكەرتكىش جانە فەدەرالدىق زاڭ بويىنشا ول كەننەدي ەسىمىمەن اتالعان. لينكولن ەسكەرتكىشىنىڭ اتىن وزگەرتۋگە بولمايتىنى سياقتى ءدال سولاي ونىڭ دا اتىن وزگەرتۋگە بولمايدى» ، دەپ جازدى.
ەسكە سالا كەتسەك، جۋىردا ۆاشينگتونداعى كەننەدي ورتالىعى دونالد ترامپتىڭ ەسىمىمەن قايتا اتالاتىنى بەلگىلى بولعان ەدى.