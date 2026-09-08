اڭشىلىقتاعى قايعىلى وقيعا: اقمولا وبلىسىندا زەينەتكەر وققا ۇشتى
استانا. KAZINFORM - اقمولا وبلىسىندا اڭ اۋلاپ جۇرگەن ەر ادام وقىس جاعدايدا مەرت بولدى. وق اتىلعان قارۋدىڭ يەسى - كوكشەتاۋ تۇرعىنى ۇستالدى، دەپ حابارلايدى Kazinform ءتىلشىسى.
اقمولا وبلىسى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنشە، وقيعاعا قاتىستى قىلمىستىق ءىس قوزعالعان. قازىرگى ۋاقىتتا سوتقا دەيىنگى تەرگەۋ امالدارى جۇرگىزىلىپ جاتىر.
- قارۋ يەسى قاماۋعا الىنىپ، ۋاقىتشا ۇستاۋ يزولياتورىنا جەتكىزىلدى. الدىن الا انىقتالعانداي، وقيعا 6-قىركۇيەك كۇنى زەرەندى اۋدانىنداعى اڭشىلىق ماۋسىمى كەزىندە بولعان. كوكشەتاۋ تۇرعىنىنا تيەسىلى مىلتىقتان ابايسىزدا وق اتىلىپ، قايعىلى جاعدايعا اكەپ سوققان، - دەپ حابارلادى ۆەدومستۆو وكىلدەرى.
64 جاستاعى ەر ادامعا وق ءتيىپ، العان جاراقاتىنان وقيعا ورنىندا كوز جۇمدى.
پوليتسيانىڭ مالىمەتىنشە، وقيعانىڭ ءمان-جايى انىقتالىپ جاتىر.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن جامبىل وبلىسىندا ۇيلەنۋ تويىنان كەيىن اتىس شىعارعان بەس ادام 17 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرىلعانى حابارلانعان ەدى.