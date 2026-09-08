KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    اڭشىلىقتاعى قايعىلى وقيعا: اقمولا وبلىسىندا زەينەتكەر وققا ۇشتى

    استانا. KAZINFORM - اقمولا وبلىسىندا اڭ اۋلاپ جۇرگەن ەر ادام وقىس جاعدايدا مەرت بولدى. وق اتىلعان قارۋدىڭ يەسى - كوكشەتاۋ تۇرعىنى ۇستالدى، دەپ حابارلايدى Kazinform ءتىلشىسى.

    аңшылық
    Фото: Pixabay

    اقمولا وبلىسى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنشە، وقيعاعا قاتىستى قىلمىستىق ءىس قوزعالعان. قازىرگى ۋاقىتتا سوتقا دەيىنگى تەرگەۋ امالدارى جۇرگىزىلىپ جاتىر.

    - قارۋ يەسى قاماۋعا الىنىپ، ۋاقىتشا ۇستاۋ يزولياتورىنا جەتكىزىلدى. الدىن الا انىقتالعانداي، وقيعا 6-قىركۇيەك كۇنى زەرەندى اۋدانىنداعى اڭشىلىق ماۋسىمى كەزىندە بولعان. كوكشەتاۋ تۇرعىنىنا تيەسىلى مىلتىقتان ابايسىزدا وق اتىلىپ، قايعىلى جاعدايعا اكەپ سوققان، - دەپ حابارلادى ۆەدومستۆو وكىلدەرى.

    64 جاستاعى ەر ادامعا وق ءتيىپ، العان جاراقاتىنان وقيعا ورنىندا كوز جۇمدى.

    پوليتسيانىڭ مالىمەتىنشە، وقيعانىڭ ءمان-جايى انىقتالىپ جاتىر.

    ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن جامبىل وبلىسىندا ۇيلەنۋ تويىنان كەيىن اتىس شىعارعان بەس ادام 17 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرىلعانى حابارلانعان ەدى.

    قوعام
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور