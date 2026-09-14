«انشىلەردىڭ دە سوراقى ارەكەتىن كەشىردىڭىزدەر عوي» بەلگىلى اقىن باسى داۋعا قالعان ماقسات اقانوۆقا اراشا ءتۇستى
استانا.قازاقپارات - بەلگىلى ايتىسكەر اقىن نۇرلان ەسەنقۇلوۆ ماڭعىستاۋ وبلىسىندا وتكەن ايتىستا ايتقان ءسوزى ءۇشىن 6 ايعا ايتىستان شەتتەتىلگەن اقىن ماقسات اقانوۆقا اراشا ءتۇسىپ، جازبا جاريالادى.
بۇعان دەيىن الەۋمەتتىك جەلىدە ماقسات اقانوۆتىڭ شايىر اۋىلىندا وتكەن ايتىس كەزىندە ايتقان سوزىنەن ءۇزىندى تاراعان بولاتىن. وسى ۆيدەوعا قاتىستى پىكىر بىلدىرگەن نۇرگۇل حاسانوۆا اقىننىڭ ءسوزىن سىنعا الىپ، ونى ساحنا مادەنيەتى مەن ايتىس ادەبىنە ساي ەمەس دەپ باعالادى. ىزىنشە الەۋمەتىك جەلىدە قولدانۋشىلار اقىندى سىناعاندار قاتارى ارتا ءتۇستى.
«.. .كەشەلى بەرى الەۋمەتتىك جەلىدە ماقسات اعامنىڭ شايىرداعى ايتىسى تالقىعا ءتۇسىپ جاتىر ەكەن. تۇنىپ تۇرعان تالانت، توپتان وزعان تۇلپار اعامنىڭ اتىنا نەبىر اڭگىمە ايتىلىپ جاتقاندىقتان، تىپ-تىنىش وتىرا بەرۋگە ارىم جىبەرمەدى.
راس، جازدى، جاڭىلدى. وزىنە حابارلاسىپ، جاعدايىن سۇرادىم. «ەل الدىندا ايىپتىمىن» دەپ قاتتى قىنجىلىپ وتىر.
ءتول ونەردى تورگە وزدىرعان باپكەر حالقىم، اۋىردى جەر، سەرىنىڭ ەركەلىگىن ەل كوتەرەدى عوي. ماقساتتاي ءبىرتۋار اقىننىڭ اعات قىلىعىنا كەشىرىممەن قاراڭىزدارشى.
ساحناعا ەس-ءتۇسسىز شىعىپ، بۇتىنا ەلدىڭ تۋىن بايلاعان الگى ءبىر انشىلەردىڭ دە سوراقى ارەكەتىن كەشىردىڭىزدەر عوي.
مۇقاعالي اقىننىڭ باۋىرجان مومىش ۇلىنا:
«اقىن بولىپ تالاي جەردى ارالادىم،
جاقسىمەنەن جاماندى سارالادىم،
موسكۆانى قورعاعان باتىر اعا، ءبىر ءىنىڭدى قورعاۋعا جارامادىڭ»، - دەيتىنى بار ەدى عوي.
قىز-جىگىت ايتىسىنىڭ وزىق ۇلگىسىن كورسەتىپ جۇرگەن، سال-سەرىلەردىڭ سارقىتى ءبىر اقىنىمىزدى كەشىرە الساق، قورعاي الساق، جارار ەدى.
ماقساتىمىز كوپ ەمەس قوي...»، - دەلىنگەن جازبادا.
turkystan.kz