اششى تاماقتى كۇندە جەۋگە بولا ما؟
استانا. قازاقپارات - اششى تاعام توڭىرەگىندە پىكىرتالاس كوپ: بىرەۋلەر ونى اسقازانعا زيان دەسە، ەندى بىرەۋلەر راتسيوننىڭ اجىراماس بولىگى دەپ ەسەپتەيدى. اششى تاعامنىڭ قاشان ءدارى، ال قاشان ۋعا اينالاتىنى تۋرالى پيروگوۆ ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ ساراپشىسى يۋليا چەحونينا ايتىپ بەردى، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
- اششى تاعامنىڭ زيانى نەدە؟
- دەنساۋلىعى جاقسى ەرەسەك ادام ءۇشىن اشى تاعام زيان ەمەس. الايدا بەلگىلى ءبىر ماسەلەلەر بار بولسا، مىسالى اۋىز قۋىسىنىڭ، وڭەشتىڭ، اسقازاننىڭ قابىنۋ اۋرۋلارى، حولەتسيستيت، پانكرەاتيت، ىشەكتىڭ قابىنۋ اۋرۋلارى كەزىندە، بۇل دەرتتەردىڭ ءورشۋ كەزەڭىندە اششى تاعام قارسى كورسەتىلىم بولىپ سانالادى. مۇنداي جاعدايدا حيميالىق جانە مەحانيكالىق تۇرعىدان جەڭىلدەتىلگەن ديەتا تاعايىندالادى.
- اششى تاعام جەگەن كەزدە اعزادا نە بولادى؟
- ساۋ اعزادا ەشتەڭە وزگەرمەيدى. ال جوعارىدا اتالعان اۋرۋلار، ءتىپتى قاراپايىم گاستريت بولسا دا، اشى تاعام اسقازاننىڭ شىرىشتى قابىعىنا اگرەسسيۆتى اسەر ەتىپ، اۋىرسىنۋ سيندرومىن جانە قابىنۋ ۇدەرىسىن كۇشەيتۋى مۇمكىن.
- اششى تاعام پايدالى بولۋى مۇمكىن بە؟
- تەك ونى دەنى ساۋ ادام تۇتىنعان جاعدايدا عانا. بىرىنشىدەن، اشى تاعام اس قورىتۋ بەزدەرىنىڭ سەكرەتسياسىن ىنتالاندىرادى، بۇل اس قورىتۋ ۇدەرىسىن جاقسارتىپ، تابەتتى اشادى. بۇل اسىرەسە سالماق تاپشىلىعىنا بەيىم نەمەسە دەنە سالماعى تومەن، ءبىراق اسقازانى ساۋ ادامدار ءۇشىن وتە وزەكتى.