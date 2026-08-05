اششى تاعام اۋرۋدى باسۋى مۇمكىن - قىتاي عالىمدارى
استانا. KAZINFORM - قىتايداعى چۇڭچيڭ پەداگوگيكالىق ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ عالىمدارى اۋىزدى قۋىراتىن اششى تاعام قاتتى فيزيكالىق اۋىرسىنۋدى باسەڭدەتۋى مۇمكىن ەكەنىن انىقتادى. زەرتتەۋ ناتيجەلەرى Physiology جانە Behavior عىلىمي جۋرنالىندا جاريالاندى.
مۇنداي اسەرگە بۇرىشتىڭ اشىلىعىن بەرەتىن كاپسايتسين زاتى سەبەپ بولادى. ول جوعارى تەمپەراتۋرانى سەزەتىن TRPV1 رەتسەپتورلارىمەن بايلانىسىپ، ميعا كۇيىپ جاتقانداي بەلگى جىبەرەدى. الايدا بۇل كەزدە تىندەرگە ناقتى زاقىم كەلمەيدى.
ءدال وسى قاعيدا سوزىلمالى اۋىرسىنۋدى ەمدەۋگە ارنالعان كاپسايتسين قوسىلعان كرەمدەردىڭ نەگىزىنە الىنعان. ءالسىز كۇيدىرۋ سەزىمى اۋىرسىنۋ رەتسەپتورلارىن ۋاقىتشا «شارشاتىپ»، ولاردىڭ ناقتى اۋىرسىنۋ سيگنالدارىن بەرۋ قابىلەتىن تومەندەتەدى.
عالىمدار اششى تاعامنىڭ اسەرىن تەكسەرۋ ءۇشىن تاجىريبەگە 48 دەنى ساۋ جاس ەرىكتىنى قاتىستىردى. ولار زەرتحاناعا ءبىر اپتا ارالىقپەن ەكى رەت كەلگەن. ءبىرىنشى جولى قاتىسۋشىلار بەس مينۋت بويى قۇرامىندا اششى بۇرىش ۇنتاعى بار جەلە تەكشەسىن اۋىزدارىندا ۇستاسا، ەكىنشى جولى ەشقانداي دامدەۋىش قوسىلماعان قاراپايىم جەلە پايدالانعان.
ودان كەيىن قاتىسۋشىلاردىڭ سول قولىنىڭ سىرتىنا ءارتۇرلى قارقىندىلىقتاعى لازەر ساۋلەسىمەن 40 رەت اسەر ەتىلدى. ونىڭ ءبىر بولىگى ءالسىز، ەكىنشىسى كۇشتى اۋىرسىنۋ تۋدىراتىنداي دەڭگەيدە بولدى.
ناتيجەسىندە ءالسىز اۋىرسىنۋدى قابىلداۋدا ايتارلىقتاي ايىرماشىلىق بايقالماعان. ال اششى جەلەدەن كەيىن كۇشتى اۋىرسىنۋ قاتىسۋشىلارعا ەداۋىر ءالسىز ءارى جاعىمسىزدىعى از بولىپ سەزىلگەن.
زەرتتەۋ سوڭىندا ەرىكتىلەردىڭ تاماقتانۋ ادەتتەرى دە باعالاندى. اششى تاعامدى ءجيى تۇتىناتىن ادامداردىڭ اۋىرسىنۋعا سەزىمتالدىعى تومەنىرەك بولىپ، اۋىرسىنۋمەن بايلانىستى جاعدايلاردان ازىراق قورقاتىنى انىقتالعان.
عالىمداردىڭ پىكىرىنشە، اۋىزداعى كۇيدىرۋ سەزىمى ميداعى اۋىرسىنۋدى تەجەيتىن تابيعي مەحانيزمدەردى ىسكە قوسۋى مۇمكىن. سونىمەن قاتار كاپسايتسين اعزادا تابيعي اۋىرسىنۋدى باساتىن ەندورفيندەردىڭ ءبولىنۋىن ىنتالاندىرۋى ىقتيمال. بۇعان قوسا، اششى ءدامنىڭ اسەرىنەن ادامنىڭ نازارى باسقا جاققا اۋىپ، اۋىرسىنۋ السىزدەۋ سەزىلۋى دە مۇمكىن.
دەگەنمەن زەرتتەۋ شاعىن توپتا جۇرگىزىلگەنىن ەسكەرگەن ءجون. وعان تەك قىتايداعى جاس ستۋدەنتتەر قاتىسقاندىقتان، بۇل ناتيجەلەردى بارلىق جاس توپتارىنا نەمەسە باسقا ەلدەردىڭ تۇرعىندارىنا بىردەي قولدانۋعا بولمايدى.