ناشاقورلىقتىڭ الدىن الۋ: قىرعىزستاندا ستۋدەنتتەر جاپپاي تەكسەرىلەتىن بولدى
استانا. KAZINFORM - قىرعىزستان بيلىگى جاستار اراسىندا ناشاقورلىقتىڭ الدىن الۋ ءۇشىن وقۋشىلار مەن ستۋدەنتتەردى مىندەتتى مەديتسينالىق تەكسەرۋدەن وتكىزۋدى جوسپارلاپ وتىر، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى.
ءتيىستى قاۋلى جوباسى قوعامدىق تالقىلاۋعا شىعارىلدى. قۇجاتتا سوڭعى جىلدارى ەلدە سينتەتيكالىق ەسىرتكى مەن پسيحوتروپتىق زاتتاردى قولداناتىن جاسوسپىرىمدەر سانىنىڭ ارتقانى ايتىلعان.
جوباعا سايكەس، 9-11 سىنىپ وقۋشىلارى وقۋ جىلى ىشىندە ءۇش رەت ەسىرتكى مەن پسيحوتروپتىق زاتتاردى انىقتاۋعا ارنالعان تالداۋدان ءوتۋى ءتيىس. ال كوللەدجدەر مەن جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ ستۋدەنتتەرى وقۋ ورنىنا مۇنداي تەكسەرۋدەن وتكەنى تۋرالى انىقتاما تاپسىرۋى قاجەت بولادى.
سونداي-اق ەسىرتكى قولدانعانى انىقتالعان ازاماتتاردىڭ ارنايى ءتىزىمى جاسالىپ، ەسەپ جۇرگىزۋ ۇسىنىلعان.
جاڭا جۇيەنى كەزەڭ-كەزەڭىمەن ەنگىزۋ جوسپارلانىپ وتىر. العاشقى كەزەڭ 2026 -جىلدىڭ 1-قىركۇيەگىنەن باستالماق.
پيلوتتىق جوبا رەتىندە تەكسەرۋلەر وقۋ ورىندارى كوپ شوعىرلانعان بىشكەك جانە وش قالالارىندا ىسكە قوسىلادى.
باستاما اۆتورلارى بۇل شارالار جاستار اراسىندا ەسىرتكىنىڭ تارالۋىن ازايتىپ، ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنداعى پروفيلاكتيكالىق جۇمىستاردى كۇشەيتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى دەپ ەسەپتەيدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قىرعىزستاندا ەسىرتكى وندىرەتىن جاسىرىن زەرتحانانىڭ جۇمىسى توقتاتىلعان بولاتىن. ال 2026 -جىلدىڭ قاڭتارىندا قازاقستان، قىرعىزستان، رەسەي جانە تاجىكستان ازاماتتارىنان قۇرالعان ترانسۇلتتىق ەسىرتكى توبىنىڭ قىزمەتى اشكەرەلەنگەن ەدى.
كاميلا تايتولەۋ