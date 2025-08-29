ادىلەت مينيسترلىگى: حالىق زاڭسىزدىققا ءبىر باتىرمامەن شاعىمدانا الادى
استانا. KAZINFORM - ادىلەت مينيسترلىگى ونلاين-قىزمەتتەردى قارقىندى دامىتىپ، ەلەكتروندىق فورماتتا مەملەكەتتىك قىزمەتتەر سپەكترىن كەڭەيتىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى ۆەدومستۆونىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
پرەزيدەنتتىڭ 2024 -جىلعى جولداۋى: سوت تورەلىگىنىڭ قول جەتىمدى بولۋى جانە قۇقىقتىق اعارتۋشىلىق مەملەكەت باسشىسى قاسىم- جومارت توقايەۆتىڭ «ادىلەتتى قازاقستان: زاڭ مەن ءتارتىپ، ەكونوميكالىق ءوسىم، قوعامدىق وپتيميزم» اتتى قازاقستان حالقىنا جولداۋىن جانە وزگە دە تاپسىرمالارىن جۇزەگە اسىرۋ شەڭبەرىندە حالىقتىڭ قۇقىقتىق ساۋاتىن ارتتىرۋ بويىنشا جۇمىستار ءجۇرىپ جاتىر.
ازاماتتارعا سيفرلىق پلاتفورمالار ارقىلى سوتتار مەن مەملەكەتتىك ورگاندارعا جۇگىنۋگە مۇمكىندىك بەرىلەدى، بۇل بيۋروكراتيالىق جۇكتەمەنى ازايتادى جانە ۋاقىتتى ۇنەمدەيدى. حالىق اراسىندا اعارتۋشىلىق جۇمىس جۇرگىزۋ ماڭىزدى مىندەت بولىپ قالا بەرەدى. قۇقىقتىق مادەنيەتتى نىعايتۋعا باعىتتالعان اكسيالار مەن ءبىلىم بەرۋ ناۋقاندارى ۇنەمى وتكىزىلىپ تۇرادى، بۇل قوعامدا زاڭ مەن مەملەكەتتىك ينستيتۋتتارعا دەگەن قۇرمەتتى قالىپتاستىرادى.
- ەگەر بۇرىن زاڭسىز ارەكەتتەردى دالەلدەۋ جانە بارلىق ينستانتسيالاردان ءوتۋ قاجەت بولسا، ەندى اتقارۋشىلىق ءىس-قيمىلداردىڭ اشىقتىعى مەن سيفرلىق شەشىمدەردىڭ مۇمكىندىكتەرى ەسەبىنەن بەلگىلەنگەن راسىمدەردىڭ بۇزىلۋى بىردەن انىقتالاتىن بولادى. ال ازاماتتار زاڭسىز ارەكەتكە تىكەلەي جۇيەنىڭ ىشىندە «ءبىر باتىرما» ارقىلى شاعىمدانا الادى، - دەدى ەرلان سارسەمبايەۆ.
بۇعان دەيىن حابارلانعانداي، ادىلەت مينيسترلىگى سيفرلىق سوت ورىنداۋشى جۇيەسىنىڭ العاشقى ناتيجەلەرىن تانىستىردى.