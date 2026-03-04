ادىلەت مينيسترلىگى اتا زاڭ كۇنىن اتاپ ءوتۋ داتاسى قاي جاعدايدا وزگەرەتىنىن ءتۇسىندىردى
استانا. KAZINFORM - ادىلەت ءمينيسترى ەرلان سارسەمبايەۆ ەلدە كونستيتۋتسيا كۇنىن اتاپ ءوتۋ داتاسى قاي جاعدايدا وزگەرەتىنىن ءتۇسىندىردى.
جاڭا اتا زاڭ جوباسىندا رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋمدا (15-ناۋرىز) كونستيتۋتسيا قابىلدانعان كۇن مەملەكەتتىك مەرەكە - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كونستيتۋتسياسى كۇنى دەپ جاريالانۋى مۇمكىن ەكەنى اتالىپ وتكەن. بۇل نورما جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسىنىڭ 94-بابىندا جازىلعان.
- حالىق اتا زاڭنىڭ جاڭا رەداكتسياسىن قولداپ داۋىس بەرسە، وندا 15-ناۋرىز كونستيتۋتسيا كۇنى بولادى. وسىدان كەيىن بۇعان دەيىنگى داتا – 30-تامىزداعى مەرەكەنىڭ كۇشى جويىلادى. سوندىقتان 15-ناۋرىزداعى حالىقتىڭ شەشىمىنە قاراي كەلەسى قادامدار جاسالادى، - دەدى ە. سارسەمبايەۆ پارلامەنت ماجىلىسىندە تىلشىلەر سۇراعىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.
اتاپ ايتقاندا، مەملەكەت باسشىسى 2026 -جىلعى 15-ناۋرىزدا رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋم وتكىزۋ تۋرالى جارلىققا قول قويدى.
جاقىندا سەنات ءتوراعاسى ماۋلەن اشىمبايەۆ كونستيتۋتسيا كۇنىنىڭ وزگەرۋىنە قاتىستى پىكىر ايتتى.