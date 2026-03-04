ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    ادىلەت مينيسترلىگى اتا زاڭ كۇنىن اتاپ ءوتۋ داتاسى قاي جاعدايدا وزگەرەتىنىن ءتۇسىندىردى

    استانا. KAZINFORM - ادىلەت ءمينيسترى ەرلان سارسەمبايەۆ ەلدە كونستيتۋتسيا كۇنىن اتاپ ءوتۋ داتاسى قاي جاعدايدا وزگەرەتىنىن ءتۇسىندىردى.

    كوللاج: Kazinform/ Canva

    جاڭا اتا زاڭ جوباسىندا رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋمدا (15-ناۋرىز) كونستيتۋتسيا قابىلدانعان كۇن مەملەكەتتىك مەرەكە - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كونستيتۋتسياسى كۇنى دەپ جاريالانۋى مۇمكىن ەكەنى اتالىپ وتكەن. بۇل نورما جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسىنىڭ 94-بابىندا جازىلعان.

    - حالىق اتا زاڭنىڭ جاڭا رەداكتسياسىن قولداپ داۋىس بەرسە، وندا 15-ناۋرىز كونستيتۋتسيا كۇنى بولادى. وسىدان كەيىن بۇعان دەيىنگى داتا – 30-تامىزداعى مەرەكەنىڭ كۇشى جويىلادى. سوندىقتان 15-ناۋرىزداعى حالىقتىڭ شەشىمىنە قاراي كەلەسى قادامدار جاسالادى، - دەدى ە. سارسەمبايەۆ پارلامەنت ماجىلىسىندە تىلشىلەر سۇراعىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.

    اتاپ ايتقاندا، مەملەكەت باسشىسى 2026 -جىلعى 15-ناۋرىزدا رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋم وتكىزۋ تۋرالى جارلىققا قول قويدى.

    جاقىندا سەنات ءتوراعاسى ماۋلەن اشىمبايەۆ كونستيتۋتسيا كۇنىنىڭ وزگەرۋىنە قاتىستى پىكىر ايتتى.

    كونستيتۋتسيالىق رەفورما رەفەرەندۋم
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
