    13:41, 11 - تامىز 2025 | GMT +5

    ادۆوكات پەريزات قايرات پەن ونىڭ اناسىن اقتاۋدى تالاپ ەتىپ، سوتقا شاعىم ءتۇسىردى

    استانا. KAZINFORM - بۇگىندە تاراتىلعان Biz birgemiz قايىرىمدىلىق قورىنىڭ بۇرىنعى جەتەكشىسى پەريزات قايراتتىڭ ادۆوكاتى سوت ۇكىمىنە اپەللياتسيالىق شاعىم ءتۇسىردى. بۇل تۋرالى ەلوردا سوتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلايدى.

    Адвокат Перизат Кайрат заявил о невиновности своей подзащитной
    Коллаж: Kazinform

    - شاعىم ءتۇستى. اپەللياتسيالىق شاعىم تۇسكەن كەزدە سۋديا ونىڭ دۇرىس تولتىرىلۋىن جانە بەرىلۋ مەرزىمىن تەكسەرەدى. ەگەر شاعىم قىلمىستىق-پروتسەستىك كودەكستىڭ تالاپتارىنا ساي بولسا، زاڭدا بەلگىلەنگەن مەرزىمدە ءىستى استانا قالاسىنىڭ سوتىنا جولدايدى، - دەگەن حابار الدىق قالالىق سوتتان.

    سونداي-اق اقپاراتتا ءىس اپەللياتسياعا ءتۇسىپ، وندىرىسكە قابىلدانعان جاعدايدا قوسىمشا حابار بەرىلەتىنى ايتىلعان.

    - 8 - تامىزدا اپەللياتسيالىق شاعىم ءتۇسىردىم. وندا ءبىرىنشى ساتىداعى سوتتىڭ ۇكىمىن جويىپ، قىلمىستىق قۇرامنىڭ بولماۋىنا بايلانىستى اقتاۋدى سۇرادىم، - دەيدى ادۆوكات اسلانبەك داۋلەتياروۆ.

    ەسكە سالايىق، ەلوردا سوتى پەريزات قايراتقا 10 جىل، اناسى عايني الاشبايەۆاعا 7 جىلعا ۇكىم شىعارعان ەدى.

    ارتىنشا پەريزات قايرات پەن ونىڭ اناسىنىڭ ادۆوكاتى اسلانبەك داۋلەتياروۆ ۇكىمدى زاڭسىز دەپ تانىپ، اپپەلياتسيالىق تارتىپپەن داۋلايتىنىن ءمالىم ەتتى.

    سونداي-اق سوت ۇكىمىمەن پەريزات قايرات جابىرلەنۋشىلەردىڭ شىعىنىن وتەۋگە مىندەتتەلدى.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
