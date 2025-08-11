ادۆوكات پەريزات قايرات پەن ونىڭ اناسىن اقتاۋدى تالاپ ەتىپ، سوتقا شاعىم ءتۇسىردى
استانا. KAZINFORM - بۇگىندە تاراتىلعان Biz birgemiz قايىرىمدىلىق قورىنىڭ بۇرىنعى جەتەكشىسى پەريزات قايراتتىڭ ادۆوكاتى سوت ۇكىمىنە اپەللياتسيالىق شاعىم ءتۇسىردى. بۇل تۋرالى ەلوردا سوتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلايدى.
- شاعىم ءتۇستى. اپەللياتسيالىق شاعىم تۇسكەن كەزدە سۋديا ونىڭ دۇرىس تولتىرىلۋىن جانە بەرىلۋ مەرزىمىن تەكسەرەدى. ەگەر شاعىم قىلمىستىق-پروتسەستىك كودەكستىڭ تالاپتارىنا ساي بولسا، زاڭدا بەلگىلەنگەن مەرزىمدە ءىستى استانا قالاسىنىڭ سوتىنا جولدايدى، - دەگەن حابار الدىق قالالىق سوتتان.
سونداي-اق اقپاراتتا ءىس اپەللياتسياعا ءتۇسىپ، وندىرىسكە قابىلدانعان جاعدايدا قوسىمشا حابار بەرىلەتىنى ايتىلعان.
- 8 - تامىزدا اپەللياتسيالىق شاعىم ءتۇسىردىم. وندا ءبىرىنشى ساتىداعى سوتتىڭ ۇكىمىن جويىپ، قىلمىستىق قۇرامنىڭ بولماۋىنا بايلانىستى اقتاۋدى سۇرادىم، - دەيدى ادۆوكات اسلانبەك داۋلەتياروۆ.
ەسكە سالايىق، ەلوردا سوتى پەريزات قايراتقا 10 جىل، اناسى عايني الاشبايەۆاعا 7 جىلعا ۇكىم شىعارعان ەدى.
ارتىنشا پەريزات قايرات پەن ونىڭ اناسىنىڭ ادۆوكاتى اسلانبەك داۋلەتياروۆ ۇكىمدى زاڭسىز دەپ تانىپ، اپپەلياتسيالىق تارتىپپەن داۋلايتىنىن ءمالىم ەتتى.
سونداي-اق سوت ۇكىمىمەن پەريزات قايرات جابىرلەنۋشىلەردىڭ شىعىنىن وتەۋگە مىندەتتەلدى.