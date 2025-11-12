ادەمى، سۇلۋ جانە امىرە: اقتوبەدە ۇشەم ومىرگە كەلدى
اقتوبە. KAZINFORM - شالقار قالاسىنداعى لايىقوۆتار وتباسىندا ومىرگە كەلگەن سابيلەردى اۋدان اكىمى قۇتتىقتاپ باردى. ولار ءبىر ايدان اسا ۋاقىت اقتوبە قالاسىنداعى پەرزەنتحانا دارىگەرلەرىنىڭ باقىلاۋىندا بولدى.
ەرلى-زايىپتى اسلان لايىقوۆ پەن ءلاززات جولامانوۆانىڭ وتباسىندا ۇلكەن قۋانىش. شالقار قالاسىنىڭ تۇرعىنى ءلاززات جولامانوۆا جۇكتىلىگىنىڭ وتىز ءبىرىنشى اپتاسىندا ۇشەمدى ومىرگە اكەلدى. نارەستەلەردىڭ دۇنيەگە كەلگەندەگى سالماعى – 1600، 1670، 1490 گرام بولدى.
- سابيلەرىم ءبىر اي بۇرىن ومىرگە كەلدى. الايدا سالماعى وتە كىشكەنتاي بولىپ، ءبىرىنىڭ جۇرەگى اۋىرىپ، وتا جاساۋعا تۋرالى كەلدى. سوندىقتان جان-جاققا حابار بەرمەي، كەشە عانا اۋدانداعى ۇيىمىزگە ورالدىق. قازىر نارەستەلەردىڭ جاعدايى جاقسى، سالماق جيناپ، ءوسىپ كەلەدى. نەگىزى ءوز تۇقىمىمدا ەگىزدەر بار. سونىمەن بىرگە ۇلكەن ۇلىم «ءۇش بوپە كەرەك» دەپ ايتىپ ءجۇر ەدى. اۋزىنا سالعانى شىعار. بالالارىمىزعا ەسىم بەرگەن كەزدە كۇيەۋىم ەكەۋىمىز اقىلداسىپ قويدىق. ءومىرى ادەمى، عۇمىرى سۇلۋ ءارى اللانىڭ امىرىمەن كەلگەن بالالار دەپ ۇندەستىردىك. ءوزىم بالا كۇتىمىمەن ۇيدەمىن، ال كۇيەۋىم تەمىرجول سالاسىنداعى كۇزەت قىزمەتىندە، - دەدى جاس انا ءلاززات جولامانوۆا.
ونىڭ ايتۋىنشا، قازىرگى ءۇيى ەسكى ءارى تارلىق ەتەدى.
ايتا كەتەيىك، سابيلەردىڭ اتا-اناسىن اۋدان اكىمى جانبولات جيدەحانوۆ قۇتتىقتاپ بارىپ، ەستەلىك سىيلىعىن تارتۋ ەتتى.
بۇعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، قازاندا 23 جاستاعى قىزىلوردالىق دۇنيەگە ۇشەم اكەلدى. ولاردىڭ ەسىمى - حاديا، حافيز، حامزا.