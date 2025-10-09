ادەبيەت بويىنشا نوبەل سىيلىعى ماجارستان جازۋشىسى لاسلو كراسناحوركايعا بەرىلدى
استانا. KAZINFORM - سىيلىق لاسلو كراسناحوركايعا «اپوكاليپتيكالىق سۇمدىق جاعدايىندا ونەردىڭ قۇدىرەتىن قايتالايتىن تارتىمدى جانە كورەگەن جۇمىسى ءۇشىن» بەرىلدى، دەپ حابارلايدى BBC.
لاسلو كراسناحوركاي - ورتالىق ەۋروپا داستۇرىندەگى كافكادان توماس بەرنحاردقا دەيىنگى جانە ابسۋرديزم مەن گروتەسكىلىك شەكتەن شىعۋشىلىقپەن سيپاتتالاتىن ەپيكالىق شىعارمالاردىڭ اۆتورى. نوبەل كوميتەتى جازۋشىنىڭ وزگە دە شىعارماشىلىق قىرى مەن قارىم-قابىلەتتەرىن جوعارى باعالادى.
ەسكە سالا كەتسەك، ادەبيەت بويىنشا 2024-جىلعى نوبەل سىيلىعى وڭتۇستىك كورەيالىق جازۋشى حان گانعا «تاريحي اۋىرتپالىقتارعا قارسى تۇراتىن جانە ادام ءومىرىنىڭ نازىكتىگىن اشكەرەلەيتىن قارقىندى، پوەتيكالىق پروزاسى ءۇشىن» بەرىلدى.
2025-جىلدىڭ لاۋرەاتتارى
نوبەل اپتالىعى 6-قازاندا باستالدى. بۇل كۇنى فيزيولوگيا جانە مەديتسينا سالاسىنداعى نوبەل سىيلىعى يممۋنيتەت جۇيەسىن زەرتتەگەندەرگە بەرىلدى.
7-قازاندا 2025-جىلعى فيزيكا سالاسىنداعى نوبەل سىيلىعى امەريكالىق ۋنيۆەرسيتەتتەردىڭ كۆانتتىق فيزيكتەرىنە: ۇلى بريتانيادان دجون كلاركقا، فرانسيادان ميشەل ديەۆورە جانە ا ق ش- تان دجون مارتينيسكە بەرىلدى.
8-قازان كۇنى حيميا بويىنشا نوبەل سىيلىعىنىڭ لاۋرەاتتارى بەلگىلى بولدى. 10-قازاندا وسلودا بەيبىتشىلىك سالاسىنداعى نوبەل سىيلىعىنىڭ لاۋرەاتى، ال 13-قازاندا - 1968-جىلى شۆەتسيا بانكى قۇرعان الفرەد نوبەلدى ەسكە الۋعا ارنالعان ەكونوميكا عىلىمدارى بويىنشا نوبەل سىيلىعىنىڭ لاۋرەاتى جاريالانادى.
حيميا سالاسىنداعى نوبەل سىيلىعى مەتالدى ورگانيكالىق كاركاس ويلاپ تاپقاندارعا بەرىلدى.