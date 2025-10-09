ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    19:40, 09 - قازان 2025 | GMT +5

    ادەبيەت بويىنشا نوبەل سىيلىعى ماجارستان جازۋشىسى لاسلو كراسناحوركايعا بەرىلدى

    استانا. KAZINFORM - سىيلىق لاسلو كراسناحوركايعا «اپوكاليپتيكالىق سۇمدىق جاعدايىندا ونەردىڭ قۇدىرەتىن قايتالايتىن تارتىمدى جانە كورەگەن جۇمىسى ءۇشىن» بەرىلدى، دەپ حابارلايدى BBC.

    Әдебиет бойынша Нобель сыйлығы Мажарстан жазушысы Ласло Краснахоркаиға берілді
    Фото: BBC

    لاسلو كراسناحوركاي - ورتالىق ەۋروپا داستۇرىندەگى كافكادان توماس بەرنحاردقا دەيىنگى جانە ابسۋرديزم مەن گروتەسكىلىك شەكتەن شىعۋشىلىقپەن سيپاتتالاتىن ەپيكالىق شىعارمالاردىڭ اۆتورى. نوبەل كوميتەتى جازۋشىنىڭ وزگە دە شىعارماشىلىق قىرى مەن قارىم-قابىلەتتەرىن جوعارى باعالادى.

    ەسكە سالا كەتسەك، ادەبيەت بويىنشا 2024-جىلعى نوبەل سىيلىعى وڭتۇستىك كورەيالىق جازۋشى حان گانعا «تاريحي اۋىرتپالىقتارعا قارسى تۇراتىن جانە ادام ءومىرىنىڭ نازىكتىگىن اشكەرەلەيتىن قارقىندى، پوەتيكالىق پروزاسى ءۇشىن» بەرىلدى.

    2025-جىلدىڭ لاۋرەاتتارى

    نوبەل اپتالىعى 6-قازاندا باستالدى. بۇل كۇنى فيزيولوگيا جانە مەديتسينا سالاسىنداعى نوبەل سىيلىعى يممۋنيتەت جۇيەسىن زەرتتەگەندەرگە بەرىلدى.

    7-قازاندا 2025-جىلعى فيزيكا سالاسىنداعى نوبەل سىيلىعى امەريكالىق ۋنيۆەرسيتەتتەردىڭ كۆانتتىق فيزيكتەرىنە: ۇلى بريتانيادان دجون كلاركقا، فرانسيادان ميشەل ديەۆورە جانە ا ق ش- تان دجون مارتينيسكە بەرىلدى.

    8-قازان كۇنى حيميا بويىنشا نوبەل سىيلىعىنىڭ لاۋرەاتتارى بەلگىلى بولدى. 10-قازاندا وسلودا بەيبىتشىلىك سالاسىنداعى نوبەل سىيلىعىنىڭ لاۋرەاتى، ال 13-قازاندا - 1968-جىلى شۆەتسيا بانكى قۇرعان الفرەد نوبەلدى ەسكە الۋعا ارنالعان ەكونوميكا عىلىمدارى بويىنشا نوبەل سىيلىعىنىڭ لاۋرەاتى جاريالانادى.

    حيميا سالاسىنداعى نوبەل سىيلىعى مەتالدى ورگانيكالىق كاركاس ويلاپ تاپقاندارعا بەرىلدى.

    تەگ:
    الەم
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار