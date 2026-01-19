«اڭدار شاھارى 2» مۋلتفيلمى جاڭا رەكورد ورناتتى
استانا. KAZINFORM - «اڭدار شاھارى 2» انيماتسيالىق فيلمى گولليۆۋد تاريحىندا بۇرىن-سوڭدى بولماعان، ەڭ جوعارى كاسسالىق تابىس جيناعان انيماتسيالىق تۋىندى اتاندى.
Variety باسىلىمىنىڭ مالىمەتىنشە (https://variety.com/2026/film/box-office/zootopia-2-highest-grossing-animated-film-box-office-history-1236634289/)، دجۋدي حوپس پەن نيك ۋايلدتىڭ شىتىرمان وقيعالارىنىڭ جالعاسى 1,7 ميلليارد دوللار تابىس اكەلگەن. وسىلايشا، فيلم 1,69 ميلليارد دوللار تابىس جيناعان «ويجۇمباق 2» (1,69 ميلليارد دوللار) مۋلتفيلمىن باسىپ وزىپ، گولليۆۋد ستۋدياسى شىعارعان ەڭ تابىستى انيماتسيالىق فيلمگە اينالدى.
ايتا كەتەتىن جايت، ەگەر گولليۆۋدتان تىس ستۋديالار ۇسىنعان مۋلتفيلمدەردى قوسا الساق (جالپى الەمدىك رەيتينگ) ابسوليۋتتى رەكورد ءالى دە قىتاي ەلى شىعارعان «نەچجا ايداھار پاتشاسىن جەڭەدى» مۋلتفيلمىنە تيەسىلى. بۇل انيماتسيالىق تۋىندىنىڭ تابىسى 2,25 ميلليارد دوللاردى قۇرايدى.
رەكوردتىق كورسەتكىشتەردىڭ ارقاسىندا «اڭدار شاھارى 2» مۋلتفيلمى ەڭ تابىستى فيلمدەردىڭ جالپى رەيتينگىسىندە ءوز ورنىن ويىپ الدى. قازىرگى تاڭدا كارتينا الەمدىك پروكاتتا توعىزىنشى ورىندا تۇر، ال الدىڭعى قاتاردا كەلەسى فيلمدەر تۇر:
• «ورمەكشى ادام: ۇيگە جول جوق» - 1,9 ميلليارد دوللار؛
• «كەك الۋشىلار: شەكسىزدىك سوعىسى» - 2 ميلليارد دوللار.
Disney وكىلدەرى بۇل جەتىستىككە كورەرمەندەردىڭ ىقىلاسى مەن قولداۋىنىڭ ارقاسىندا جەتكەنىن ايتتى.
«بۇل كورسەتكىش بۇكىل الەمدەگى كورەرمەندەرگە تيەسىلى. ولاردىڭ ىقىلاسى مەن قولداۋى وسى جەتىستىككە جول اشتى. ءبىز رەجيسسەرلەر دجارەد بۋش پەن بايرون حوۆاردتى، پروديۋسەر يۆەتت مەرينونى جانە Walt Disney Animation Studios ۇجىمىن ەرەكشە ماقتان تۇتامىز. بۇل فيلم الەمنىڭ تۇكپىر- تۇكپىرىندەگى كورەرمەننىڭ جۇرەگىنەن ورىن تاپتى. «اڭدار شاھارى 2» - ەرەكشە جەتىستىك، بۇل تۋىندىنىڭ شىعۋىنا اتسالىسقان بارشا جانعا العىسىمىز شەكسىز»، - دەدى Disney Entertainment تەڭ ءتوراعاسى الان بەرگمان.
ايتا كەتەرلىگى، جالپى تابىستىڭ باسىم بولىگى حالىقارالىق پروكات ەسەبىنەن جينالعان. سولتۇستىك امەريكادا مۋلتفيلم 390 ميلليون دوللار تاپسا، باسقا ەلدەردە 1,31 ميلليارد دوللار كىرىس اكەلدى.
قورىتىندى تابىستا قىتاي نارىعىنىڭ ۇلەسى ەرەكشە بولدى. بۇل ەلدە فيلم 619 ميلليون دوللار جيناپ، قىتايداعى گولليۆۋد فيلمدەرى اراسىندا تاريحتاعى ەكىنشى ناتيجە كورسەتتى. بۇدان جوعارى كورسەتكىش تەك «كەك الۋشىلار: فينال» فيلمىنە (632 ميلليون دوللار) تيەسىلى.
Disney كومپانياسى ازىرگە ءۇشىنشى ءبولىمنىڭ شىعار-شىقپاسىن رەسمي تۇردە جاريالاعان جوق. دەسە دە، بۇل تۋىندىدان تۇسكەن ۇلكەن تابىس مۋلتفيلمنىڭ جالعاسىن شىعارۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
ايتا كەتەيىك، Disney كومپانياسىنا 10 ميلليون دوللار ايىپپۇل سالىندى.