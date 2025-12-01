«اڭدار شاھارى 2» الەمدىك كينوپروكاتتا جارتى ميلليارد دوللار جينادى
استانا. قازاقپارات - Disney- دىڭ «اڭدار شاھارى 2» انيماتسيالىق فيلمى الەمدىك پروۆاتتا اسەرلى باستاما كورسەتتى: الدىن الا باعالاۋ بويىنشا، ونىڭ ا ق ش- تاعى العىس ايتۋ مەرەكەسىنە ورايلاستىرىلعان مەرەكەلىك دەمالىس كۇندەرى كاسسادان تۇسكەن كىرىسى 556 ميلليون دوللارعا جەتتى، دەپ حابارلايدى Reuters.
كارتينانىڭ پرەمەرالىق تابىسى كينويندۋستريانىڭ ۇلكەن ءۇمىت ارتىپ وتىرعان گولليۆۋد ءۇشىن ماڭىزدى روجدەستۆو ماۋسىمىن باستادى.
قىتاي تانىمال فرانشيزانىڭ جالعاسى ءۇشىن ەڭ ءىرى شەتەلدىك نارىققا اينالدى - ول 272 ميلليون دوللار تابىس تاپتى، بۇل ونىڭ الەمدىك كاسسالىق كىرىستىڭ جارتىسىنا جۋىعىن قۇرادى. فيلم جاڭا رەكورد ورناتتى، قىتايداعى ەڭ كوپ تابىس تاپقان گولليۆۋد انيماتسيالىق فيلمى اتاندى جانە 2016 -جىلى شىققان ءبىرىنشى «اڭدار شاھارىنىڭ» جەتىستىكتەرىنەن اسىپ ءتۇستى.
«جاۋىز 4: جاقسىلىق ءۇشىن» مۋزىكالىق فيلمى دە پروكاتتا ءوز ورنىن ساقتاپ قالدى: ول ەكىنشى دەمالىس كۇندەرى 92,2 ميلليون دوللار جينادى، ال 10 كۇندىك جالپى جيناعى 393,3 ميلليون دوللارعا دەيىن ءوستى. ەكى رەليز دە مەرەكەلىك ماۋسىمدا كوپ كورەرمەن كۇتەتىن كينوتەاترلار ءۇشىن وڭ بەلگى بولدى. وسىعان قاراماستان، جالپى كاسسالىق كىرىس ءالى دە پاندەمياعا دەيىنگى 2019 -جىلعى كورسەتكىشتەن ارتتا قالىپ وتىر.
«اڭدار شاھارى 2» ا ق ش پەن كانادادا 156 ميلليون دوللار جيناپ، ۇلتتىق پروكاتتا ءبىرىنشى ورىن الدى. ونىڭ سيۋجەتى كورەرمەندەردى تاعى دا انتروپومورفتى جانۋارلار مەكەندەيتىن قالاعا قايتارىپ وتىر، وندا قويان پوليتسيا قىزمەتكەرىن دجەننيفەر گۋدۆين، ال ونىڭ تۇلكى سەرىگىن دجەيسون بەيتمان دىبىستادى.
- بۇل Disney Animation ءۇشىن ماقتانىش ءساتى جانە مەرەكەلىك ماۋسىمنىڭ تاماشا باستاماسى، - دەدى Disney Entertainment كومپانياسىنىڭ تەڭ ءتوراعاسى الان بەرگمان.
وتكەن اپتاداعى ەڭ كوپ تابىس تاپقان «جاۋىز: جاقسىلىق ءۇشىن» فيلمى 93 ميلليون دوللار جيناپ، ەكىنشى ورىنعا ءتۇستى. «ءوز سيقىرشىسىنىڭ» پريكۆەلى بولىپ تابىلاتىن جوبادا اريانا گراندە مەن سينتيا ەريۆو جۇمىلدىرىلعان.