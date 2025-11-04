ادامزات تاريحىنداعى ەڭ ەكسكليۋزيۆتى سۋرەت ءتۇسىرىلدى
استانا. قازاقپارات – تاريحىندا العاش رەت عالىمدار كۇننىڭ وڭتۇستىك پوليۋسىن كوردى. بۇعان دەيىن ەشقاشان باقىلاۋعا مۇمكىندىك بولماعان ايماقتىڭ ەرەكشە سۋرەتتەرىن ەۋروپالىق عارىش اگەنتتىگىنىڭ جانە NASA اگەنتتىگىنىڭ بىرلەسكەن Solar Orbiter اپپاراتى ءتۇسىردى.
The Guardian باسىلىمىنىڭ حابارلاۋىنشا، زوند كۇن ەكۆاتورىنان شامامەن 15 گرادۋسقا تومەن تۇسە وتىرىپ، جۇلدىزدىڭ وڭتۇستىك پوليارلىق ايماعىن العاش رەت ناقتى بەينەلەي العان.
جاڭا فوتوسۋرەتتەردە كۇننىڭ ميلليون گرادۋسقا دەيىن جەتەتىن جارقىراعان اتموسفەراسى ايقىن كورىنەدى. ونىڭ اراسىندا سالىستىرمالى تۇردە سۋىقتاۋ، شامامەن 100 مىڭ گرادۋس تەمپەراتۋراداعى گاز بۇلتتارى بايقالادى.
عالىمداردىڭ ايتۋىنشا، كۇن پوليۋستەرىنىڭ ماگنيتتىك قۇرىلىمىنداعى وزگەرىستەردى باقىلاۋ كۇن سيكلىن بولجاۋدا، سونىڭ ىشىندە كۇن جارقىلدارى مەن ماگنيتتىك داۋىلداردىڭ اسەرىن الدىن الا انىقتاۋدا ۇلكەن ءرول اتقارادى. مۇنداي قۇبىلىستار جەردەگى ەلەكتر جەلىلەرى مەن سپۋتنيكتىك بايلانىس جۇيەلەرىنە ەلەۋلى اسەر ەتۋى مۇمكىن.
Solar Orbiter ميسسياسى شامامەن 1,3 ميلليارد دوللار تۇرادى جانە ول 2020-جىلى عارىشقا ۇشىرىلعان بولاتىن. زوندتىڭ باستى ماقساتى - كۇننىڭ بەلسەندىلىگىن، ونىڭ ماگنيت ءورىسىن جانە عارىش كەڭىستىگىنە اسەرىن جان-جاقتى زەرتتەۋ.