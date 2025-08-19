ادامنىڭ قىرىمەن ۇيىقتاۋى: پايداسى مەن زيانى قانداي؟
سكانديناۆيالىق عالىمداردىڭ 664 ادامعا جۇرگىزگەن زەرتتەۋىنىڭ ناتيجەسىنە سايكەس، ادامداردىڭ ورتا ەسەپپەن 54 پايىزى قىرىنمەن، 37 پايىزى ارقاسىمەن، 7 پايىزى ەتبەتىمەن ۇيىقتايتىنى انىقتالدى، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
ماماندار قىرىندا ۇيىقتاعاندا دەنەنىڭ ءتۇزۋ جاتۋىن ۇسىنادى. قالىڭ جاستىقپەن باستى تىم بيىك كوتەرۋگە بولمايدى. قولدار دەنە بويىمەن سوزىلعانى دۇرىس. بەل ومىرتقاسىندا ماسەلە بولسا، تىزەنىڭ اراسىنا جاستىق قويعان پايدالى.
زەرتتەۋگە سۇيەنسەك، سول قىرىمەن ۇيىقتاۋ پايدالىراق. بۇل جاعدايدا كوكباۋىر جاقسى جۇمىس ىستەيدى، اسقازان ءسولى وڭەشكە بارمايدى. ال وڭ قىرىمەن جاتقاندا اسقازان ۇيقى بەزىن قىسىپ، ونىڭ جۇمىسىنا كەدەرگى كەلتىرەدى.
دەگەنمەن جۇرەك- قانتامىر اۋرۋى بار ادامدارعا سول قىرىمەن ۇيىقتاۋ ۇسىنىلمايدى. سەبەبى جۇرەككە قوسىمشا جۇكتەمە تۇسەدى.
«ەمبريون» قالپىندا قىرىندا جاتۋ تولىق بوساڭسۋعا كومەكتەسەدى. ءبىراق ومىرتقاعا ارتىق جۇك ءتۇسىرىپ، جارىققا اكەلۋى مۇمكىن. سونداي-اق قان اينالىمى باياۋلاپ، دەنەنىڭ كەي بولىگى ۇيىپ قالۋى ىقتيمال.