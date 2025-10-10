ادامنىڭ جاسى ۇلعايعان سايىن، بويى قىسقارادى - نەلىكتەن؟
عالىمداردىڭ ايتۋىنشا، جاس ۇلعايعان سايىن ادامنىڭ بويى بىرتىندەپ الاسارادى: ورتا ەسەپپەن ءار ون جىل سايىن شامامەن ءبىر سانتيمەترگە قىسقارادى. بۇل تابيعي پروتسەسس، ءبىراق ونى باياۋلاتۋعا بولادى.
ادامنىڭ ومىرتقالارىنىڭ اراسىندا ورنالاسقان ارالىق ديسكىلەر امورتيزاتور قىزمەتىن اتقارادى. جاس وتە كەلە ولار ىلعالىن جوعالتىپ، جۇقارا باستايدى. سونىڭ سالدارىنان ومىرتقاارالىق قاشىقتىق ازايادى، ال ادام بويى قىسقارا تۇسەدى. بۇعان قوسا، سۇيەك ءتىنىنىڭ تىعىزدىعى دا تومەندەيدى: سۇيەكتەردىڭ ىشكى قۇرىلىمى بوساڭسىپ، بەرىك قاسيەتىن جوعالتادى. سونىمەن قاتار، بۇلشىقەت ماسساسى ازايادى، ال ول قاڭقانى ۇستاپ تۇرۋدا ماڭىزدى ءرول اتقارادى.
لانكاستەر مەديتسينا مەكتەبىنىڭ اناتوميا پروفەسسورى ادام تەيلوردىڭ مالىمەتىنشە، 40 جاستان كەيىن بۇل پروتسەسس بارلىعىندا بايقالادى. ەر ادامدار جىلىنا بويىنىڭ شامامەن 0,1 پايىزىن، ايەلدەر 0,14 پايىزىن جوعالتادى.
كوپ ۋاقىت بويى كومپيۋتەر الدىندا نەمەسە كولىكتە وتىرۋ بۇرىس قالىپ پەن ومىرتقا يىلۋىنە اكەلەدى. ۋاقىت وتە كەلە ادام دەنەسى وسى كۇيگە بەيىمدەلىپ، يىعى مەن ارقاسى ەڭكەيەدى. ال ەگدە جاستا تەپە- تەڭدىكتى ساقتاۋ ءۇشىن تابيعي ەڭكەيۋ قوسىلادى، بۇل دا بويدىڭ كوزگە كورىنەرلىكتەي قىسقارۋىنا سەبەپ بولادى.
بۇل پروتسەستى تولىعىمەن توقتاتۋ مۇمكىن ەمەس، ءبىراق ونى باياۋلاتۋعا بولادى. عالىمدار جەتكىلىكتى مولشەردە D دارۋمەنى مەن كالتسي قابىلداۋعا، تۇراقتى دەنە بەلسەندىلىگىن ارتتىرۋعا، اسىرەسە ءجۇرۋ مەن كۇشتىك جاتتىعۋلار جاساۋعا كەڭەس بەرەدى. سونداي-اق تەمەكى مەن الكوگولدەن باس تارتۋ سۇيەكتەر مەن بۇلشىقەتتەردىڭ بەرىكتىگىن ساقتاۋعا كومەكتەسەدى.
كۇننىڭ اياعىنا قاراي ادامنىڭ بويى ازداپ قىسقارادى، بۇل دا - قالىپتى جاعداي. سەبەبى كۇن بويى ومىرتقاارالىق ديسكىلەر دەنە سالماعىنىڭ اسەرىنەن سىعىلادى، ال تۇندە دەمالۋ كەزىندە قايتا قالپىنا كەلەدى.
الايدا بويدىڭ ايتارلىقتاي قىسقارۋى وستەوپوروز نەمەسە باسقا دا سۇيەك اۋرۋلارىنىڭ بەلگىسى بولۋى مۇمكىن. سوندىقتان ماماندار سۇيەك ساۋلىعىن جاس كەزدەن باستاپ باقىلاۋعا كەڭەس بەرەدى.