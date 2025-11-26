ادامنىڭ جاس ءوسپىرىم كەزەڭى 32 جاسقا دەيىن جالعاسادى - عالىمدار
استانا. KAZINFORM - كەمبريدج ۋنيۆەرسيتەتى عالىمدارىنىڭ زەرتتەۋى بويىنشا ادامنىڭ جاس ءوسپىرىم كەزەڭى 32 جاسقا دەيىن جالعاسادى، دەپ حابارلايدى Daily Mail.
زەرتتەۋشىلەر ادامنىڭ ميىنىڭ قىزمەتى 5 نەگىزگى كەزەڭنەن وتەتىنىن انىقتادى: بالالىق، جاسوسپىرىمدىك، ەرەسەك، ەرتە قارتايۋ جانە كەش قارتايۋ.
ساراپشىلار تۋعاننان 90 جاسقا دەيىنگى 4000 عا جۋىق ادامنىڭ ميىنا تالداۋ جاساۋ ءۇشىن ديففۋزيالىق م ر ت سكانەرىن قولداندى. ناتيجەسىندە ادامنىڭ ميى ءومىر بويى 5 ماڭىزدى ەۆوليۋتسيالىق وزگەرىستەرگە ۇشىرايتىنىن انىقتادى. ءومىردىڭ العاشقى 9 جىلىندا مي قارقىندى دامىپ، «بالالىق» كەزەڭدە بولاتىنىن انىقتادى. ونىڭ ىشىندە «جەلى كونسوليداتسياسى»، مۇندا ارتىق سيناپستەر (قوزعىش جاسۋشالار اراسىنداعى فۋنكتسيونالدىق بايلانىستار) جويىلىپ، تەك ەڭ بەلسەندىلەرى قالادى.
شامامەن توعىز جاستا كوگنيتيۆتى قابىلەتتەر دامۋىندا وزگەرىس بولادى. 9 بەن 32 جاس ارالىعىنداعى مي «جاسوسپىرىمدىك» كەزەڭگە ءوتىپ، ونىڭ ارحيتەكتۋراسى كۇردەلەنە باستايدى.
ميدىڭ «ەرەسەك ءومىرى» 32 دەن 66 جاسقا دەيىن سوزىلادى. بۇل كەزەڭدە ميدىڭ قۇرىلىمى تۇراقتانادى جانە ءول وزىنىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋدى توقتاتادى.
66 جاستان باستاپ مي «ەرتە قارتايۋ» فازاسىنا ەنەدى، ول ميدىڭ اق زاتىنىڭ بىرتىندەپ ناشارلاۋىمەن سيپاتتالادى. ال 83 جاستان كەيىن ميدىڭ «كەش قارتايۋى» پايدا بولادى. بۇل جاستا ونىڭ جۇمىسىنىڭ ايتارلىقتاي باياۋلاۋى بايقالادى.