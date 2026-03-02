ادامنىڭ ءجۇرىسى ونىڭ پسيحيكالىق جاعدايىنا اسەر ەتۋى مۇمكىن
استانا. قازاقپارات - ادامنىڭ ءجۇرىسى ونىڭ پسيحيكالىق جاعدايىنا اسەر ەتۋى مۇمكىن. مۇنىڭ سەبەبىن كينەزيولوگ دارىگەر، فيتوتەراپيەۆت، پودياتر گريگوري كرۋتوۆ ءتۇسىندىردى، - دەپ حابارلايدى Massaget.kz ءتىلشىسى lenta.ru-عا سىلتەمە جاساپ.
دارىگەرلەردىڭ ايتۋىنشا، ادام ءار قادام جاساعان سايىن ونداعان بۋىن، بۇلشىقەت جانە قيمىل-قوزعالىستى ۇيلەستىرۋگە جاۋاپ بەرەتىن جۇيكە جۇيەسىنىڭ كوپتەگەن ءبولىمى ءبىر مەزەتتە جۇمىس ىستەيدى.
ەگەر تابان وزىنە تيەسىلى تىرەك قىزمەتىن دۇرىس اتقارماي قالسا، ونىڭ جۇمىسىن دەنەنىڭ باسقا بولىكتەرى وتەۋگە ءماجبۇر بولادى. سونىڭ سالدارىنان مي تەپە-تەڭدىكتى ساقتاپ، قيمىلدى ۇيلەستىرۋ ءۇشىن قوسىمشا كۇش جۇمسايدى. ال تاباننىڭ دەفورماتسياسى قوزعالىسقا قوسىمشا بۇلشىقەت توپتارىن تارتىپ، سوزىلمالى بۇلشىقەت كەرنەۋىنە جانە شارشاۋعا اكەلەدى. بۇل ءوز كەزەگىندە ورتالىق جۇيكە جۇيەسىنە ارتىق سالماق تۇسىرەدى. سونىڭ سالدارىنان اياق اۋىرلاپ، بەلدىڭ اۋىرۋى مەن جالپى شارشاۋمەن قاتار، اشۋشاڭدىق، مازاسىزدىق، ۇيقىنىڭ بۇزىلۋى جانە باسقا دا پسيحيكالىق جاي-كۇيلەر پايدا بولۋى مۇمكىن.
اعزاعا زيان كەلتىرەتىن مۇنداي ءجۇرىستى تۇزەتۋ ءۇشىن قيمىل-قوزعالىس ۇيلەسىمىن جاقسارتىپ، بۇلشىقەتتەردىڭ دۇرىس جۇمىسىن قالپىنا كەلتىرۋ قاجەت. دارىگەرلەر بۇل ءۇشىن پودياتردىڭ قابىلداۋىنا جازىلىپ، تەكسەرىستەن وتۋگە كەڭەس بەردى. قاجەت بولعان جاعدايدا مامان تابانعا ارنالعان جەكە دايىندالاتىن تولىق جاناساتىن ورتەزدەردى تاعايىنداۋى مۇمكىن.