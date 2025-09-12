ادامداردى رۇقساتسىز تۇسىرۋگە تىيىم سالىنۋى مۇمكىن
وزبەكستاندا ادامنىڭ كەلىسىمىنسىز فوتوعا نەمەسە بەينەجازباعا تۇسىرۋگە تىيىم سالۋ ماسەلەسى قارالىپ، ولي ءماجىلىستىڭ زاڭ شىعارۋشى پالاتاسى جەكە ءومىردى قورعاۋعا باعىتتالعان زاڭ جوباسىن تالقىلانىپ جاتىر، دەپ جازادى Ozgeris.info.
Kun اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، قۇجاتتا ادامنىڭ بەينەسىن پايدالانۋعا دا شەكتەۋ قويىلۋى مۇمكىن. ەگەر زاڭ قابىلدانسا، فوتو نەمەسە ۆيدەو ءتۇسىرۋ ءۇشىن ادامنىڭ ءوزى رۇقسات بەرۋى ءتيىس. ارەكەتكە قابىلەتسىز ادامداردىڭ كەلىسىمىن ولاردىڭ زاڭدى وكىلدەرى بەرەدى، ال ەگەر ادام قايتىس بولىپ، ومىرىندە رۇقساتىن بەرمەگەن بولسا، مۇراگەرلەرىنىڭ شەشىمى ەسكەرىلەدى.
بالالاردىڭ قۇقىقتارىنا ەرەكشە ءمان بەرىلگەن. 16 جاسقا دەيىنگى بالالارعا قاتىستى شەشىمدى اتا-انالارى نەمەسە قامقورشىلارى قابىلدايدى. ال 16 جاستان باستاپ جاسوسپىرىمدەر وزدەرى كەلىسىم بەرە الادى.
قۇجاتتا بەينەباقىلاۋعا قاتىستى تالاپتار دا كورسەتىلگەن. كامەرالار ورناتىلعان عيماراتتار مەن نىسانداردا مىندەتتى تۇردە ەسكەرتۋ بەلگىلەرى بولۋى ءتيىس.
قازىرگى تاڭدا زاڭ جوباسى تالقىلانىپ جاتىر، سوندىقتان ەرەجەلەر قابىلدانسا، وزبەكستاندا جەكە ءومىردى قورعاۋ شارالارى ەداۋىر كۇشەيتىلمەك.