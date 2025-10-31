ادامدار جىلتىراعان زاتتارعا 72 پايىز كوپ اقشا تولەۋگە دايىن - زەرتتەۋ ناتيجەسى
استانا. قازاقپارات - 32 مىڭ ادامنىڭ قاتىسۋىمەن جۇرگىزىلگەن حالىقارالىق زەرتتەۋ ادامداردىڭ جىلتىر جانە گليانتستى تاۋارلاردى مات ونىمدەرگە قاراعاندا %72 قىمباتقا ساتىپ الۋعا بەيىم ەكەنىن كورسەتتى، دەپ حابارلايدى journals.sagepub.com.
عالىمداردىڭ ايتۋىنشا، ميدىڭ ۆيزۋالدى قابىلداۋ مەحانيزمى جىلتىر زاتتاردى «جاڭا»، «تازا» جانە «جاقسى كۇتىمدى» دەپ باعالايدى. سوندىقتان تۇتىنۋشى سانالى تۇردە ەمەس، اۆتوماتتى تۇردە جىلتىرعا تارتىلادى.
زەرتتەۋ ناتيجەسى قىزىق ءبىر جايتتى اشتى: بۇل اسەر ءتىپتى قولدانىلعان (second-hand) تاۋارلارعا دا تارايدى. جىلتىر بەتى بار تاۋارلار ونلاين جارنامالاردا %63 كوپ قارالىم مەن باسۋ جينايدى.
زەرتتەۋ اۆتورلارى مۇنى «جاڭالىق اسەرى» دەپ تۇسىندىرەدى: جىلتىر بەت تاۋاردىڭ جاڭا ەكەنىن نەمەسە ساپاسىنىڭ جاقسى ەكەنىن مەڭزەيدى. ال ۋاقىت وتە ساپاسى ارتاتىن (مىسالى، شاراپ، انتيكۆاريات، بىلعارى بۇيىمدار سياقتى) ونىمدەردە، كەرىسىنشە، جىلتىر تۇتىنۋشى باعاسىن تومەندەتەدى.
عالىمدار مۇنداي تۇجىرىمدار وندىرۋشىلەر مەن ماركەتولوگتار ءۇشىن ماڭىزدى ەكەنىن ايتادى: جىلتىر اسەرىن دۇرىس پايدالانۋ برەند ءيميدجىن كۇشەيتىپ، تۇتىنۋشى قىزىعۋشىلىعىن ارتتىرۋعا كومەكتەسەدى.