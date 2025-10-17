ادام نەگە تۋعان كۇنىندە جابىرقايدى؟
استانا. قازاقپارات - كوپتەگەن ادامدار تۋعان كۇنىندە قۋانىش ەمەس، مۇڭ كەشەدى. پسيحولوگتار مۇنى ومىردەن كۇتكەن ءۇمىتتىڭ اقتالماۋىمەن بايلانىستىرادى. ەگەر ادامنىڭ ناقتى جەتىستىكتەرى ءوز قالاۋلارىنا ساي كەلمەسە، بۇل ىشكى كۇيزەلىس پەن بوس سەزىمدى تۋدىرادى، دەپ حابارلايدى turkystan.kz. «موسكۆا 24»- كە سىلتەمە جاساپ.
پسيحولوگيا عىلىمدارىنىڭ كانديداتى سوفيا ءسۋليمنىڭ ايتۋىنشا، كەي ادامداردىڭ ىشىندە ءالى دە بالا بار: ولار تۋعان كۇنىن باسقالار ەرەكشە ەتىپ وتكىزەدى دەپ كۇتەدى. ال مۇنداي كۇتۋلەر ورىندالماسا، كوڭىلسىزدىك پايدا بولادى.
ماماننىڭ پىكىرىنشە، مۇنداي سەزىمدى كوبىنە «ەل نە دەيدى» دەگەن ىشكى ۇستانىممەن ءومىر سۇرەتىندەر باستان كەشىرەدى. ياعني، ولار ءوز قالاۋلارىنا ەمەس، قوعامنىڭ نەمەسە اينالاسىنداعىلاردىڭ پىكىرىنە كوبىرەك ءمان بەرەدى.
«باستى سەبەپ - ءوز قالاۋىڭشا ءومىر سۇرمەۋ. بۇل تۇراقتى قاناعاتسىزدىققا الىپ كەلەدى، ال تۋعان كۇن سول سەزىمدى كۇشەيتىپ كورسەتەدى. جاستى قابىلداۋ - ءوز ومىرىڭە جاۋاپكەرشىلىك الۋ. قانداي جاعداي بولسا دا، ءاردايىم تاڭداۋ بار ەكەنىن ءتۇسىنۋ ماڭىزدى»، - دەيدى سۋليم.
پسيحولوگ تۋعان كۇن ءالدىندا وز قالاۋلارىڭ مەن ماقساتتارىڭدى قايتا قاراۋعا، جاستى قابىلداپ، ء وز قاجەتتىلىكتەرىڭ مەن مۇمكىندىكتەرىڭدى ەسكەرىپ ءومىر سۇرۋگە كەڭەس بەرەدى.