ادام كاپيتالىن جاھاندىق باعالاۋ: قازاقستان 160 تان اسا ەلدىڭ اراسىندا 42-ورىنعا تابان تىرەدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ بارلىق دەڭگەيدەگى ءماسليحات دەپۋتاتتارىنىڭ Ⅲ رەسپۋبليكالىق فورۋمىندا ەلىمىزدە الەۋمەتتىك جەلىلەر مەن زاڭدى ونلاين-قىزمەت تۇرلەرىنىڭ ءبارى ەشقانداي شەكتەۋسىز جۇمىس ىستەپ تۇرعانىن ايتتى.
- دۇنيەجۇزىلىك بانكتىڭ مالىمەتىنە سايكەس، بىلتىر تابىسى تومەن جانە ورتاشا ەلدەردە تۇراتىن 1,6 ميلليارد ادام الەۋمەتتىك قولداۋ شارالارىنا قول جەتكىزە الماعان. سيفرلىق كەدەرگىلەر دە الەۋمەتتىك تەڭسىزدىكتى كۇشەيتە ءتۇستى. ەلىمىزدە الەۋمەتتىك جەلىلەر مەن زاڭدى ونلاين-قىزمەت تۇرلەرىنىڭ ءبارى ەشقانداي شەكتەۋسىز جۇمىس ىستەپ تۇر. بۇل - مەملەكەتتىك ساياساتتىڭ اشىقتىعىن جانە قوعامدا پىكىر الۋاندىعى بار ەكەنىن اڭعارتادى. بۇدان بولەك، قازاقستان ەلەكتروندى ۇكىمەت جۇيەسى جانە قارجىلىق تەحنولوگيانى دامىتۋ بويىنشا ەڭ ىلگەرى ەلدەردىڭ ءبىرى سانالادى. ءبىراق ءبىز مۇنىمەن توقتاپ قالمايمىز. سيفرلاندىرۋدى جانە جاساندى ينتەللەكتىنى جاپپاي ەنگىزۋدى جالعاستىرا بەرەمىز. بۇل مىندەتتى ستراتەگيالىق ماعىناعا يە ماسەلە رەتىندە قابىلداۋىمىز كەرەك. ويتكەنى بۇل - زامان تالابى، سونداي-اق، ءوسىپ-وركەندەۋگە، مەملەكەتتىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋعا جول اشاتىن اسا ماڭىزدى قادام. ءبىر سوزبەن، الەمدەگى كۇردەلى گەوساياسي احۋال مەن ەل ىشىندەگى وزەكتى تۇيتكىلدەرگە قاراماستان، قازاقستان دامۋدىڭ داڭعىل جولىنا ءتۇسىپ، نىق سەنىممەن العا قادام باسىپ كەلەدى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
جالپى، 2025 -جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا قازاقستان ادام كاپيتالىن جاھاندىق باعالاۋداعى پوزيتسياسىن ايتارلىقتاي نىعايتىپ، 160 تان اسا ەلدىڭ اراسىندا 42-ورىنعا تابان تىرەدى. بۇل كەزدەيسوق ەمەس. سوڭعى جىلدارداعى اۋقىمدى مەملەكەتتىك ينۆەستيتسيالار قازىردىڭ وزىندە جەمىس بەرىپ، ستراتەگيالىق تيىمدىلىگىن كورسەتە باستادى. اتالعان بەدەلدى يندەكستە قازاقستاننىڭ جوعارى كوتەرىلۋى مەملەكەتتىك ساياساتتىڭ ۇزاقمەرزىمدى قيسىنعا ءارى ناقتى باسىمدىقتارعا سۇيەنەتىنىن كورسەتەدى.
بۇل دەگەنىمىز - ۇلت ساۋلىعىن نىعايتۋ، ءبىلىم ساپاسىن ارتتىرۋ، بالالار مەن جاستارعا ارنالعان مۇمكىندىكتەردى كەڭەيتۋ، عىلىمدى، مادەنيەتتى، سپورتتى قولداۋ، وزىق يننوۆاتسياعا، سيفرلاندىرۋعا دەن قويۋ، جاساندى ينتەللەكتىنى ەنگىزۋ، جايلى الەۋمەتتىك جانە كاسىپكەرلىك ورتا قۇرۋ.
- مەملەكەت وسى جانە باسقا دا سالالاردى دايەكتى تۇردە دامىتىپ كەلەدى. سول ارقىلى ازاماتتاردىڭ الەۋەتىن وركەندەتۋگە جول اشادى. بۇل - ءبىزدىڭ تۇپكىلىكتى تاڭداۋىمىز. سەبەبى جاڭا زاماندا حالقىنىڭ كەلەشەگىن كەمەل ەتۋگە ۇمتىلعان مەملەكەتتەر عانا ۇتادى. جيىنداردا، ۇكىمەت وتىرىستارىندا، ەڭبەك ۇجىمدارىمەن كەزدەسۋلەردە بوس ماقتاننان، توقمەيىلسۋدەن اۋلاق بولىپ، تۇيتكىلدى ماسەلەلەردى اشىق ايتىپ، ونىڭ شەشىمىن بىرلەسىپ ىزدەۋىمىز قاجەت ەكەنىن، الدىمىزعا بيىك ماقسات قويۋ كەرەگىن ۇنەمى ايتىپ كەلەمىن. سوندا عانا ناقتى تابىسقا جەتە الاتىنىمىزعا سەنىمدىمىن، - دەدى پرەزيدەنت.