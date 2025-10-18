ادام اعزاسىنا دارۋمەن جەتىسپەسە ارىقتاي المايدى - مامان كەڭەسى
استانا. KAZINFORM - اعزاداعى دارۋمەن جەتىسپەۋشىلىگى ادامنىڭ تاماققا قۇمارلىعىن وياتادى. ءدال وسىلاي دەپ پىكىر بىلدىرگەن نۋتريتسيولوگ مامان سالماق تاستاۋ ءۇشىن قانداي دارۋمەندەردى قابىلداۋ كەرەكتىگىن ايتتى.
- اعزامىزدا دارۋمەن جەتىسپەسە دە ادام ارىقتاي المايدى. ماسەلەن، حروم جەتىسپەۋشىلىگى بولسا، قارىن تەز اشىپ، ءتاتتى، ۇن ونىمدەرىن سۇراپ تۇرادى. سونىمەن قاتار قالقانشا بەزىندە دە ماسەلە بولسا، ازىۋ قيىنعا سوعادى، - دەيدى ايدا راحاتوۆا «بۇگىن LIVe» باعدارلاماسىنا بەرگەن سۇحباتىندا.
مامان ارتىق سالماقتان ارىلۋ ءۇشىن تاعى دا بىرنەشە ماسەلەگە ءمان بەرۋ كەرەكتىگىن جەتكىزدى.
- ەڭ ءبىرىنشى نان ونىمدەرىنەن اۋلاق بولۋ كەرەك. سەبەبى كومىرسۋدىڭ قۇرامى اعزامىزعا وتە زيان. ودان كەيىن ۇيقىعا اسا كوڭىل ءبولۋ كەرەك. كەشكى 10 نان باستاپ مەلاتونين گورمونى بولىنەدى. ال كەش ۇيىقتاپ، كەش وياناتىن بولساق، كورتيزول كوپ ءبولىنىپ كەتەدى. كورتيزول - سترەسس گورمونى، ءول دا بىزدىڭ سالماق تاستاۋىمىزعا كەدەرگى كەلتىرەدى، - دەيدى دارىگەر.
ايدا راحاتوۆا دارىگەردىڭ نۇسقاۋىنسىز-اق مىندەتتى تۇردە ءىشۋ كەرەك دارۋمەندەرگە توقتالدى.
- ۆ دارۋمەنىن پروفيلاكتيكالىق دوزادا 2000 شارتتى بىرلىك مولشەرىندە ءىشۋ كەرەك. ودان كەيىن يود قابىلداۋ قاجەت. سەبەبى قازاقستان اۋماعى يود جەتىسپەۋشىلىگى بار ايماققا جاتادى. سوندىقتان ەرەسەكتەرگە كۇنىنە 150 ميكروگرامم، ال بالالارعا 50 ميكروگرامم يود قابىلداۋ ۇسىنىلادى. بۇل قالقانشا بەزىنىڭ دۇرىس جۇمىس ىستەۋى ءۇشىن پايدالى، - دەيدى ول.