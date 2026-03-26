«ادال ازامات»: قازاقستان مەكتەپتەرى زاماناۋي فورماتتا بەزەندىرىلىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - «ادال ازامات» ءبىرتۇتاس تاربيە باعدارلاماسىن كورنەكى سۇيەمەلدەۋ ماقساتىندا زاماناۋي برەندبۋك ازىرلەندى، دەپ حابارلايدى ق ر وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
قۇجاتتا باعدارلامانىڭ نەگىزگى قۇندىلىقتارى مەن يدەياسىن ايقىندايتىن كورنەكى شىعارماشىلىق ستيلدەر، تۇستەر پاليتراسى، ماكەتتەر جانە مەكتەپ كەڭىستىگىن زاماناۋي فورماتتا بەزەندىرۋگە ارنالعان ەلەمەنتتەر ۇسىنىلعان.
- باعدارلاما مازمۇنىنا سايكەس ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارى ءۇشىن ءبىرىڭعاي ديزاين-كود قالىپتاستىرىلىپ، مەكتەپتەردىڭ ىشكى كەڭىستىگىن برەندبۋك تالاپتارىنا ساي كەزەڭ-كەزەڭىمەن بەزەندىرۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر. ديزاين-كود مازمۇنىندا باعدارلامانىڭ 6 نەگىزگى قۇندىلىعىن ايشىقتايتىن بەزەندىرۋ ۇلگىلەرى بار. زاماناۋي برەندبۋك اياسىندا ءپان كابينەتتەرى وقۋشىلاردىڭ جاس ەرەكشەلىكتەرىنە جانە ءپان باعىتىنا سايكەس بەزەندىرىلۋى قاجەت، - دەلىنگەن حابارلامادا.
جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانداردىڭ دەرەكتەرىنە سايكەس باستاپقى كەزەڭدە برەندبۋك 530 ءبىلىم بەرۋ ۇيىمىندا ەنگىزىلەدى. قازىرگى ۋاقىتتا 267 مەكتەپتە كورنەكى ەلەمەنتتەردى ورنالاستىرۋ جۇمىستارى اياقتالدى. الداعى ۋاقىتتا ديزاين-كود رەنوۆاتسيا باعدارلاماسى اياسىندا جوندەۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلەتىن مەكتەپتەردە ەنگىزىلىپ، كەيىن كەزەڭ- كەزەڭىمەن ەلىمىزدىڭ بارلىق ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنا تاراتىلاتىن بولادى.
ايتا كەتەيىك، برەندبۋك ديناميكالىق قۇجات سانالادى جانە ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنىڭ ەرەكشەلىكتەرىنە سايكەس ۇنەمى تولىقتىرىلىپ، جەتىلدىرىلىپ وتىرادى.
وسىدان بۇرىن مەملەكەتتىك كەڭەسشى ەرلان قارين «ادال ازامات» باعدارلاماسى جەكەمەنشىك مەكتەپتەردى دە تولىق قامتۋى ءتيىس ەكەنىن ايتتى.