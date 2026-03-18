اعزاعا بىلدىرمەي زيان كەلتىرەتىن تاڭعى 6 ادەت
استانا. قازاقپارات - عالىمداردىڭ ايتۋىنشا، كۇن سايىن تاڭەرتەڭ جاسايتىن كەيبىر قاراپايىم ادەتتەر اعزاعا ، بىلدىرتپەي زيان تيگىزۋى مۇمكىن. بۇل تۋرالى Harvard Medical School ماماندارى جۇرگىزگەن زەرتتەۋلەردە ايتىلعان.
دارىگەرلەردىڭ پىكىرىنشە، ەڭ كەڭ تاراعان ادەتتەردىڭ ءبىرى - ويانا سالىسىمەن تەلەفون قاراۋ. مامانداردىڭ ايتۋىنشا، بۇل ارەكەت اعزاداعى سترەسس گورمونى كورتيزول دەڭگەيىن ارتتىرىپ، جۇيكە جۇيەسىنە قوسىمشا جۇك تۇسىرەدى.
سونىمەن قاتار ساراپشىلار دەنساۋلىققا كەرى اسەر ەتۋى مۇمكىن تاعى بىرنەشە تاڭەرتەڭگى ادەتتى اتاپ ءوتتى:
- تاڭعى اس ىشپەۋ؛
- اش قارىنعا كوفە ءىشۋ؛
- تاڭەرتەڭ سۋ ىشپەۋ؛
- كۇندى اسىعىس باستاۋ؛
- ويانعاننان كەيىن بىردەن ەكرانعا قاراۋ.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي ادەتتەر ۋاقىت وتە كەلە يممۋنيتەتتىڭ السىرەۋىنە، شارشاۋدىڭ ارتۋىنا جانە جۇرەك پەن مي جۇمىسىنىڭ ناشارلاۋىنا سەبەپ بولۋى مۇمكىن.
دارىگەرلەر كۇندى دۇرىس باستاۋ ءۇشىن تاڭەرتەڭ ءبىر ستاكان سۋ ءىشىپ، جەڭىل جاتتىعۋ جاساپ، تولىققاندى تاڭعى اس ىشۋگە كەڭەس بەرەدى. بۇل گورمون تەپە-تەڭدىگىن ساقتاپ، كۇنى بويى ەنەرگيا دەڭگەيىن جوعارى ۇستاۋعا كومەكتەسەدى.