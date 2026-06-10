ماڭعىستاۋداعى قاراقاباق قالاشىعىنان VI عاسىرعا جاتاتىن بىرەگەي جادىگەر تابىلدى
اقتاۋ. KAZINFORM - ماڭعىستاۋ وبلىسىنداعى كونە قاراقاباق قالاشىعىندا جۇرگىزىلىپ جاتقان ارحەولوگيالىق قازبا جۇمىستارى كەزىندە قۇندى تاريحي جادىگەر - كونە قۇمىرا تابىلدى.
عالىمداردىڭ الدىن الا پايىمداۋىنشا، ارتەفاكت ءبىزدىڭ زامانىمىزدىڭ VI عاسىرىنا جاتادى.
قۇندى ولجا تۋرالى الەۋمەتتىك جەلىدە ارحەولوگ اندرەي استافيەۆ مالىمدەدى. الدىن الا جۇرگىزىلگەن تالداۋ ناتيجەلەرى قۇمىرانىڭ جەرگىلىكتى شەبەرلەردىڭ قولىنان شىققانىن كورسەتىپ وتىر.
ماماننىڭ ايتۋىنشا، ارتەفاكتىنى جان-جاقتى زەرتتەۋ ارقىلى كونە قالاشىق تۇرعىندارىنىڭ تۇرمىس-تىرشىلىگىن، داستۇرلەرى جانە قولونەرىنىڭ دامۋى تۋرالى تىڭ مالىمەتتەر الۋعا مۇمكىندىك بار.
قاراقاباق قالاشىعى - ماڭعىستاۋ وبلىسىنداعى ەڭ ماڭىزدى ءارى بىرەگەي ارحەولوگيالىق ەسكەرتكىشتەردىڭ ءبىرى. تاۋشىق اۋىلىنىڭ ماڭىندا ورنالاسقان كونە قالا شامامەن ءبىزدىڭ زامانىمىزدىڭ I- VI عاسىرلارى ارالىعىندا ءومىر سۇرگەن.
زەرتتەۋشىلەردىڭ پىكىرىنشە، قاراقاباقتىڭ اشىلۋى ماڭعىستاۋ ءوڭىرىنىڭ تاريحىنا قاتىستى كوزقاراستى تۇبەگەيلى وزگەرتتى. بۇل جاڭالىق ەجەلگى ماڭعىشلاق تۇبەگى تەك كوشپەلى تايپالاردىڭ مەكەنى عانا ەمەس، سونىمەن قاتار وتىرىقشى قالالىق مادەنيەتى دامىعان ءوڭىر بولعانىن دالەلدەدى.
بۇعان دەيىن، ماڭعىستاۋدا تاريحي قاراقاباق قالاشىعىندا زەرتتەۋ جۇمىستارى باستالعانىن جازعان بولاتىنبىز.