ماڭعىستاۋدا تاريحي قاراقاباق قالاشىعى زەرتتەلىپ جاتىر
اقتاۋ. KAZINFORM - ماڭعىستاۋ وبلىسىندا ورنالاسقان قاراقاباق قالاشىعىندا كەشەندى ارحەولوگيالىق زەرتتەۋ جۇمىستارى قولعا الىندى.
قازبا جۇمىستارىنا وڭىرلىك مۋزەيدىڭ ارحەولوگتەرى مەن الكەي مارعۇلان اتىنداعى ارحەولوگيا ينستيتۋتىنىڭ ماماندارى قاتىسىپ جاتىر.
ءابىش كەكىلباي ۇلى اتىنداعى ماڭعىستاۋ وبلىستىق تاريحي-ولكەتانۋ مۋزەيىندە جاڭادان اشىلعان «ارحەولوگيا» ءبولىمىنىڭ ماماندارى الكەي حاقان ۇلى مارعۇلان اتىنداعى ارحەولوگيا ينستيتۋتىنىڭ ماماندارىمەن بىرلەسىپ قاراقاباق قالاشىعىندا عىلىمي-زەرتتەۋ جانە ارحەولوگيالىق قازبا جۇمىستارىن باستادى. بۇل تۋرالى وبلىستىق مادەنيەت، تىلدەردى دامىتۋ جانە ارحيۆ ءىسى باسقارماسى حابارلادى.
- عىلىمي-زەرتتەۋ جۇمىستارى بارىسىندا تاريحي ەسكەرتكىشتىڭ قۇرىلىمى، مادەني قاباتتارى مەن قۇندى ارحەولوگيالىق دەرەكتەر جان-جاقتى زەرتتەلەتىن بولادى. بۇل جۇمىستار ءوڭىر تاريحىن تەرەڭىرەك تانۋعا جانە تاريحي-مادەني مۇرانى ساقتاۋعا ءوز ۇلەسىن قوسادى،- دەلىنگەن حابارلامادا.
ال قازبا جۇمىستارىنىڭ بارىسى، تابىلعان ولجالار مەن قىزىقتى دەرەكتەر مۋزەيدىڭ پاراقشاسىنا شىعارىلادى.
بۇعان دەيىن، ماڭعىستاۋدا ريم داۋىرىمەن بايلانىستى كونە قالا تابىلعان بولاتىن.