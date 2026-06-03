KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ماڭعىستاۋدا تاريحي قاراقاباق قالاشىعى زەرتتەلىپ جاتىر

    اقتاۋ. KAZINFORM - ماڭعىستاۋ وبلىسىندا ورنالاسقان قاراقاباق قالاشىعىندا كەشەندى ارحەولوگيالىق زەرتتەۋ جۇمىستارى قولعا الىندى.

    Маңғыстауда тарихи Қарақабақ қалашығы зерттеліп жатыр
    Фото: Ә.Кекілбайұлы атындағы облыстық тарихи-өлкетану музейі

    قازبا جۇمىستارىنا وڭىرلىك مۋزەيدىڭ ارحەولوگتەرى مەن الكەي مارعۇلان اتىنداعى ارحەولوگيا ينستيتۋتىنىڭ ماماندارى قاتىسىپ جاتىر.

    ءابىش كەكىلباي ۇلى اتىنداعى ماڭعىستاۋ وبلىستىق تاريحي-ولكەتانۋ مۋزەيىندە جاڭادان اشىلعان «ارحەولوگيا» ءبولىمىنىڭ ماماندارى الكەي حاقان ۇلى مارعۇلان اتىنداعى ارحەولوگيا ينستيتۋتىنىڭ ماماندارىمەن بىرلەسىپ قاراقاباق قالاشىعىندا عىلىمي-زەرتتەۋ جانە ارحەولوگيالىق قازبا جۇمىستارىن باستادى. بۇل تۋرالى وبلىستىق مادەنيەت، تىلدەردى دامىتۋ جانە ارحيۆ ءىسى باسقارماسى حابارلادى.

    а
    Фото: Ә.Кекілбайұлы атындағы облыстық тарихи-өлкетану музейі

    - عىلىمي-زەرتتەۋ جۇمىستارى بارىسىندا تاريحي ەسكەرتكىشتىڭ قۇرىلىمى، مادەني قاباتتارى مەن قۇندى ارحەولوگيالىق دەرەكتەر جان-جاقتى زەرتتەلەتىن بولادى. بۇل جۇمىستار ءوڭىر تاريحىن تەرەڭىرەك تانۋعا جانە تاريحي-مادەني مۇرانى ساقتاۋعا ءوز ۇلەسىن قوسادى،- دەلىنگەن حابارلامادا.

    а
    Фото: Ә.Кекілбайұлы атындағы облыстық тарихи-өлкетану музейі

    ال قازبا جۇمىستارىنىڭ بارىسى، تابىلعان ولجالار مەن قىزىقتى دەرەكتەر مۋزەيدىڭ پاراقشاسىنا شىعارىلادى.

    بۇعان دەيىن، ماڭعىستاۋدا ريم داۋىرىمەن بايلانىستى كونە قالا تابىلعان بولاتىن.

    а
    Фото: Ә.Кекілбайұлы атындағы облыстық тарихи-өлкетану музейі

     

    قوعام مادەنيەت
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور