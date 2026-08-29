ماڭعىستاۋدا ءبىر توپ جاس ءوسپىرىم قىزدى ۇرىپ، وقيعانى ۆيدەوعا تۇسىرگەن
اقتاۋ. KAZINFORM - ماڭعىستاۋ وبلىسىندا كامەلەتكە تولماعان قىزدى ءبىر توپ جاس وسپىرىم ۇرىپ-سوققان. وقيعا ءساتى ۆيدەوعا ءتۇسىرىلىپ، الەۋمەتتىك جەلىلەردە تاراعان.
بەينەجازبادا قىزدىڭ تىزەرلەپ وتىرعانى، كەيىن بىرنەشە ادامنىڭ ونى ۇرىپ-سوققانى كورىنەدى. پوليتسيا وسى وقيعاعا قاتىسى بار بارلىق بالانى انىقتاپ، اتا-انالارىمەن بىرگە پوليتسيا بولىمىنە جەتكىزدى.
- وقيعانىڭ ءمان-جايى جان-جاقتى زەردەلەنىپ، قاجەتتى ماتەريالدار مەن تۇسىنىكتەمەلەر جينالدى. كامەلەتكە تولماعانداردىڭ اتا-انالارى بالالاردى تاربيەلەۋ جانە وقىتۋ جونىندەگى مىندەتتەرىن تيىسىنشە ورىنداماعانى ءۇشىن جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى، - دەپ حابارلادى ماڭعىستاۋ وبلىسى پوليتسيا دەپارتامەنتى.
پوليتسيانىڭ مالىمەتىنشە، ءىس ماتەريالدارى ءتيىستى شەشىم قابىلداۋ ءۇشىن سوتقا جانە كامەلەتكە تولماعانداردىڭ ىستەرى جونىندەگى كوميسسياعا جولدانعان. ال جاسوسپىرىمدەر پروفيلاكتيكالىق ەسەپكە قويىلدى.
قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى جاسوسپىرىمدەرمەن جانە ولاردىڭ وتباسىلارىمەن پروفيلاكتيكالىق جۇمىستاردى جالعاستىراتىنىن اتاپ ءوتتى.