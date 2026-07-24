ماڭعىستاۋ تابيعاتىن ايگىلەيدى
استانا.قازاقپارات - ماڭعىستاۋ-تۋريستىك مەكەن. ولكە ءتۋريزمى دەگەندە كورىكتى جەرلەرگە قاتىناۋداعى سەرۆيستىك قىزمەت قانا ەمەس، ەندى قوناقتاردى ماڭعىستاۋ تۋرالى كورىكتى كادەسىيلار قىزىقتىراتىن بولادى.
ياعني تۋريستەرگە ماڭعىستاۋدىڭ ەرەكشەلىگىن تانىتاتىن ساپالى ءارى بىرەگەي كادەسىيلار ۇسىنۋدى ماقسات ەتكەن «Mangystau Collection» جوباسى اياسىندا ءوڭىردىڭ تابيعاتى مەن تاريحي-مادەني مۇراسىن دارىپتەيتىن اۆتورلىق سۋۆەنيرلەر توپتاماسى ازىرلەندى.
- بوزجىرا - ماڭعىستاۋدىڭ عانا ەمەس، قازاقستاننىڭ الەمگە تانىلعان ەڭ كورىكتى ورىندارىنىڭ ءبىرى. وسى بىرەگەي تابيعي نىساندى كورۋ ءۇشىن وڭىرىمىزگە ەۋروپادان، امەريكادان جانە باسقا دا ەلدەردەن تۋريستەر كەلەدى. مەنىڭ ماقساتىم - ءاربىر تۋريست تۋعان ەلىنە ماڭعىستاۋدىڭ ءبىر بولشەگىن، جىلى ەستەلىگىن الىپ قايتسا ەكەن. سول سەبەپتى ماگنيتتەر مەن باسقا دا سۋۆەنيرلەر جوعارى ساپالى ماتەريالدان دايىندالدى. ماڭعىستاۋدىڭ سۇلۋلىعىن ەستەلىك رەتىندە ساقتاپ قالۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن مۇنداي كادەسىيلار ءوڭىردىڭ تۋريستىك الەۋەتىن ناسيحاتتاۋعا جانە ماڭعىستاۋدى الەمگە كەڭىنەن تانىتۋعا ءوز ۇلەسىن قوسادى دەپ سەنەمىن، دەدى جوبا اۆتورى الماس بازارحان.
ءبىر اي بويى ازىرلەنگەن ءاربىر بۇيىمدا ماڭعىستاۋدىڭ تابيعاتى، تاريحى مەن ۇلتتىق بولمىسى كورىنىس تاپقان. سۋۆەنيرلەر جوعارى ساپالى ماتەريالداردان دايىندالىپ، ۇزاق ۋاقىت پايدالانۋعا ارنالعان.
جوبا اۆتورى الداعى ۋاقىتتا «Mangystau Collection» توپتاماسىن جاڭا ونىمدەرمەن تولىقتىرىپ، ماڭعىستاۋدىڭ مادەنيەتى مەن تابيعي ەرەكشەلىكتەرىن كەڭىنەن تانىتۋدى جوسپارلاپ وتىر.
ماڭعىستاۋ وبلىسى
گۇلايىم ءداۋىتباي