اۋعانستاندا نارازىلىق اكسيالارعا تولىق تىيىم سالىندى
استانا. KAZINFORM - «تاليبان» قوزعالىسى جاڭا پوليتسيا زاڭىنا سايكەس اۋعانستانداعى بارلىق دەمونستراتسياعا رەسمي تۇردە تىيىم سالدى.
جاڭا زاڭ بارلىق دەمونستراتسيالارعا رەسمي تۇردە تىيىم سالا وتىرىپ، بەيبىت قوعامدىق نارازىلىق اكسيالارىنىڭ قۇقىقتىق نەگىزىن جويادى جانە قاۋىپسىزدىك كۇشتەرىنە توپتىڭ ەرەجەلەرىنە قايشى كەلەتىن جيىنداردىڭ الدىن الۋ ءۇشىن كەڭ وكىلەتتىكتەر بەرەدى.
سونىمەن قاتار 53 باپتان تۇراتىن قۇجاتتا تاليبان بيلىگى پوليتسيانىڭ ورنىنا «شۋرتا» دەپ اتايتىن قۇرىلىم وكىلەتتىگى كەڭەيتىلگەن.
جاڭا زاڭ سونىمەن قاتار اۋعانستان بيلىگى «كوتەرىلىس» نەمەسە قارۋلى قىلمىس دەپ انىقتاعان جاعدايدا قارۋ قولدانۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
سونىمەن قاتار زاڭ كۇدىكتىلەردى شاقىرۋ، تۇتقىنداۋ جانە ۇستاۋ راسىمدەرىن رەتتەيدى. جاڭا زاڭعا سايكەس، پوليتسيا قىلمىستى تەرگەۋ ءۇشىن ادامدى 10 كۇنگە دەيىن ۇستاي الادى، ال ودان ءارى ۇزارتۋ ءۇشىن سوتتىڭ ماقۇلداۋى قاجەت.
زاڭدا ۇستالعاندارعا قاتىستى شەكتەۋلەر ناقتى كورسەتىلگەن. پوليتسيا قىزمەتكەرلەرىنە كۇدىكتىلەر مەن تۇتقىنداردى تاياقپەن، كابەلمەن ۇرىپ-سوعۋعا نەمەسە سوت شەشىمىنسىز ازاپتاۋعا تىيىم سالىنادى.
الايدا ادام قۇقىقتارى جونىندەگى ۇيىم مەن ب ا ق سوڭعى بەس جىلدا تاليبان كۇشتەرىنىڭ تۇتقىنداردى ازاپتاۋى مەن ولارعا قاتىگەزدىكپەن قاراۋى تۋرالى بىرنەشە رەت حابارلادى.
بۇعان دەيىن تالىپتەر اۋعانستان بيلىگىنە قايتا كەلۋىنىڭ بەسجىلدىعىن اتاپ وتكەن بولاتىن.