12:20, 01 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5
اۋعانستانداعى جويقىن جەر سىلكىنىسىنىڭ قۇرباندارى 500 دەن استى
استانا. KAZINFORM - اۋعانستان مەملەكەتتىك تەلە-راديوكومپانياسىنىڭ حابارلاۋىنشا، شامامەن 1000 ادام جاراقات الدى، دەپ جازادى DW.
ماگنيتۋداسى 6 عا جەتەتىن جەر سىلكىنىسى ەلدىڭ سولتۇستىك- شىعىسىنداعى كۋنار پروۆينسياسىندا، پاكىستانمەن شەكاراعا جاقىن جەردە جەكسەنبى كۇنى جەرگىلىكتى ۋاقىتپەن 23:47-دە بولدى، دەپ حابارلادى نەمىس جەردى زەرتتەۋ ورتالىعى.
ودان كەيىن الدەقايدا از قۋاتتى دۇمپۋلەر تىركەلدى.
اۋعانستان بيلىگى زارداپ شەككەندەرگە كومەك كورسەتۋ قيىن بولعانىن، سەبەبى بۇل ايماققا جەتۋ قيىن ەكەنىن ايتتى.
ەكى جىل بۇرىن اۋعانستاندا ماگنيتۋداسى 6,3 كە جەتەتىن جەر سىلكىنىسى بولىپ، ب ۇ ۇ مالىمەتى بويىنشا شامامەن 1500 ادام قازا تاپقان ەدى.
بۇعان دەيىن اۋعانستانداعى جەر سىلكىنىسىنىڭ قۇرباندارى 250 دەن اسقانى حابارلانعان بولاتىن.