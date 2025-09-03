اۋعانستانداعى جەر سىلكىنىسىنەن قازا بولعاندار سانى 1411 ادامعا جەتتى
استانا. KAZINFORM - اۋعانستاندا 5,2 ماگنيتۋدالىق تاعى ءبىر جەر سىلكىنىسى بولدى. جەراستى دۇمپۋلەرى جەلالابادتان سولتۇستىك- شىعىسقا قاراي 34 ك م قاشىقتىقتا، جەرگىلىكتى ۋاقىت بويىنشا ساعات 15:29-دا بولدى، دەپ حابارلايدى Anadolu.
ا ق ش گەولوگيالىق قازمەتىنىڭ مالىمەتتەرىنشە، جەراستى دۇمپۋلەرىنىڭ تەرەڭدىگى 10 ك م-دى قۇراعان. ازىرگە قالانىڭ مەرت بولعاندار مەن جاراقات العان تۇرعىندارى تۋرالى مالىمەتتەر ناقتىلانباعان.
اۋعانستاننىڭ شىعىسىنداعى كۋنار پروۆينتسياسىندا جەكسەنبىنىڭ كەشىندە تىركەلگەن 6 ماگنيتۋدالىق جويقىن جەر سىلكىنىسىنەن كەيىن جاڭا دۇمپۋلەر بولدى. الدىن الا مالىمەتكە سايكەس، جاراقات العاندار سانى 1411 ادامعا جەتتى. ۋاقىتشا ۇكىمەتتىڭ وكىلى زابيحۋللا مۋجاحيدتىڭ حابارلاۋىنشا، زارداپ شەككەندەردىڭ جالپى سانى 3124 ادامعا دەيىن وسكەن.
ونىڭ ايتۋىنشا، جەر سىلكىنىسى سالدارىنان 5412 ءۇي قيراعان. ال اۋعان قىزىل جارتى اي قوعامى ءۇش شىعىس پروۆينتسيادا 8 مىڭنان استام ءۇيدىڭ قيراعانىن مالىمدەدى. كوپتەگەن ادامدار ءۇيىندى استىندا قالىپ، قۇتقارۋ جۇمىستارى ءجۇرىپ جاتىر.
بيلىك وكىلدەرى ەۆاكۋاتسيا جۇرگىزىلىپ جاتقانىن، سوندىقتان قازا تاپقاندار مەن جارالانعاندار سانى وزگەرۋى مۇمكىن ەكەنىن اتاپ ءوتتى. جەر سىلكىنىسىنەن تۋىنداعان كوشكىندەر كەيبىر جولداردى جاۋىپ قالعان، قازىر سول جولدار تازارتىلىپ جاتىر. قۇتقارۋشىلار جۇزدەگەن ادامدى ىزدەپ جاتىر، الايدا تاۋلى جەر بەدەرى مەن قولايسىز اۋا رايى كەي اۋىلدارعا جەتۋدى قيىنداتىپ وتىر.
جەرگىلىكتى تۇرعىندار دا قۇتقارۋ جۇمىستارىنا بەلسەندى اتسالىسىپ، ءۇيىندى استىنان شىعارىلعان جارالى ادامدار تىكۇشاقپەن اۋرۋحانالارعا جونەلتىلۋە.
اۋعان بيلىگىنىڭ حالىقارالىق كومەك تۋرالى وتىنىشىنەن كەيىن ءۇندىستان، شۆەيتساريا، قىتاي جانە ۇلى بريتانيا قوسا العاندا بىرنەشە مەملەكەت زارداپ شەككەن ايماققا گۋمانيتارلىق جۇك جونەلتۋگە دايىن ەكەنىن مالىمدەدى.
بۇۇ بالالار قورى (يۋنيسەف) قيراعان اۋداندارعا 2000 گۋمانيتارلىق كومەك جىبەرگەنىن حابارلادى. وعان گيگيەنالىق قۇرالدار، جىلى كيىم، كورپە جانە باسپاناسىز قالعان وتباسىلارعا ارنالعان اس ءۇي جابدىقتارى كىرەدى.