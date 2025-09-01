اۋعانستاندا تابيعي اپات: جويقىن جەر سىلكىنىسى 800 دەن اسا ادامنىڭ ءومىرىن قيدى
استانا. KAZINFORM - اۋعانستاننىڭ شىعىسىندا بولعان التى بالدىق جەر سىلكىنىسىنەن 800 دەن استام ادام قازا تاۋىپ، شامامەن 2800 ادام ءتۇرلى جاراقات العان، دەپ جازادى BBC.
بۇل تۋرالى «تاليبان» قوزعالىسى باقىلايتىن اۋعانستان ۇكىمەتىنىڭ وكىلى حابارلادى.
بۇعان دەيىن 600 دەن استام ادام قازا تاۋىپ، 1500-دەن استامى زارداپ شەككەنى حابارلانعان ەدى. ەلدىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى سول كەزدە-اق قۇرباندار سانى ءالى دە وسۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتكەن بولاتىن.
مينيسترلىكتىڭ مالىمەتىنشە، جەر سىلكىنىسىنىڭ ەپيتسەنترى بولعان كۋنار پروۆينسياسى قاتتى زارداپ شەككەن. الايدا بايلانىس جۇيەسىنىڭ بۇزىلۋى مەن جولداردىڭ جابىق بولۋىنا بايلانىستى ناقتى دەرەكتەر ءالى انىق ەمەس.
قۇتقارۋشىلار تابيعي اپاتتان قاتتى زارداپ شەككەن شالعاي اۋىلدارعا جەتۋگە تىرىسىپ جاتىر. بۇل وڭىردە بۇعان دەيىن دە بىرنەشە رەت جەر سىلكىنىستەرى مەن سۋ تاسقىندارى بولعان. Reuters اگەنتتىگى بيلىك وكىلدەرىنە سىلتەمە جاساي وتىرىپ، كەيبىر اۋىلداردا قازا تاپقانداردىڭ سانى ونداعان ادامعا جەتۋى مۇمكىن ەكەنىن جازدى.
ماسەلەن، BBC-دىڭ حابارلاۋىنشا، كۋنار پروۆينسياسىنىڭ ءبىر اۋىلىندا كەمىندە 20 ادام قازا تاپقان. ال دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ وكىلى شارافات زاماننىڭ ايتۋىنشا، تاعى ءبىر اۋىلدا الدىن الا مالىمەت بويىنشا 30 ادام قازا بولعان. ءۇش اۋىل مۇلدە جەرمەن- جەكسەن بولعان.
اۋىر جارالانعاندار نانگارحار اۋەجايىنان تىكۇشاقپەن ايماقتىق اۋرۋحانالارعا جەتكىزىلىپ جاتىر.
رەسمي مالىمەت بويىنشا، قۇتقارۋ جۇمىستارىنا اسكەريلەر مەن جەرگىلىكتى تۇرعىندار جۇمىلدىرىلعان.
جەر سىلكىنىسى دۇيسەنبىگە قاراعان ءتۇنى اۋعانستاننىڭ شىعىسىنداعى كۋنار پروۆينسياسىندا تىركەلدى. ا ق ش گەولوگيالىق قىزمەتىنىڭ مالىمەتى بويىنشا، ەپيتسەنتر دجەلالاباد قالاسىنان 27 شاقىرىم سولتۇستىك- شىعىسقا قاراي، 8 شاقىرىم تەرەڭدىكتە ورنالاسقان. جەر سىلكىنىسىنىڭ قۋاتى 6 بال بولعان.
جەراستى دۇمپۋلەرى كابۋلدا جانە پاكىستان استاناسى يسلامابادتا دا سەزىلگەن.
اۋعانستان بيلىگى حالىقارالىق گۋمانيتارلىق ۇيىمداردى شالعاي تاۋلى وڭىرلەردەگى قۇتقارۋ جۇمىستارىنا كومەكتەسۋگە شاقىردى. بۇل اۋداندارعا كوشكىن مەن بۇعان دەيىنگى سۋ تاسقىندارىنىڭ سالدارىنان تەك اۋە ارقىلى جەتۋگە بولادى.
- ازىرگە بىردە-ءبىر شەت مەملەكەتتەن قۇتقارۋ نەمەسە قالپىنا كەلتىرۋ جۇمىستارىنا كومەك كورسەتۋ تۋرالى ۇسىنىس تۇسپەگەن، - دەدى اۋعانستان سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ وكىلى.
ايتا كەتەيىك، وتكەن جىلى ەلدىڭ باتىسىندا بولعان ءبىرقاتار جەر سىلكىنىسى سالدارىنان 1000نان استام ادام قازا تاپقان بولاتىن.