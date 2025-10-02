اۋعانستاندا بىرنەشە تەلەارناعا شەكتەۋ قويىلدى
استانا. KAZINFORM - اۋعانستاندا ينتەرنەت پەن تەلەكوممۋنيكاتسيا قىزمەتتەرىنە شەكتەۋلەر ەنگىزىلگەننەن كەيىن تەلەارنالاردىڭ كوپشىلىگى جابىلدى، دەپ حابارلايدى Afghanistan International.
TOLO، Lemar، TOLOnews, Shamshad, Tamadon جانە باسقا دا ءبىرقاتار تەلەارنا وسىعان دەيىن جەلىدە كورسەتىلگەن باعدارلامالارىن ەفيردەن الىپ تاستادى. تەك تاليباننىڭ باقىلاۋىنداعى Radio Televison Afghanistan (RTA) ، Maarif جانە RTA Sport ونلاين حابار تاراتادى.
ەلدەگى ينتەرنەتتىڭ جابىلۋى Moby Group قا تيەسىلى TOLOnews, TOLO، Lemar، Arman جانە Arakoziya تەلەارنالارىنىڭ قىزمەتىنە قاتتى اسەر ەتتى. ينتەرنەت پەن تەلەكوممۋنيكاتسيا قىزمەتتەرىن توقتاتۋ تۋرالى شەشىمدى تاليبان باقىلايتىن اۋعانستاننىڭ تەلەكوممۋنيكاتسيالاردى رەتتەۋ اگەنتتىگى مەن بايلانىس جانە اقپاراتتىق تەحنولوگيالار مينيسترلىگى قابىلدادى. دەرەككوزدەردىڭ حابارلاۋىنشا، Roshan, Etisalat, Afghan Wireless جانە Afghan Telecom سياقتى ءىرى پروۆايدەرلەرگە بارلىق تالشىقتى- وپتيكالىق جەلىلەردى توقتاتۋعا بۇيرىق بەرىلگەن.
تەحنيكالىق ساراپشىلاردىڭ ايتۋىنشا، تالشىقتى- وپتيكالىق جەلىنىڭ توقتاۋى بۇكىل ەل بويىنشا تەلەكوممۋنيكاتسيالىق مۇنارالاردىڭ جۇمىسىن توقتاتىپ، اۋعانستاندى جاھاندىق بايلانىستان تولىقتاي اجىراتتى. كەيبىر اقپارات كوزدەرى شەكتەۋلى قىزمەتتەردىڭ كەيىنىرەك قالپىنا كەلتىرىلۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتادى. ءبىراق جوعارى جىلدامدىقتى ينتەرنەت پەن تالشىقتى-وپتيكالىق بايلانىس تاليبان جەتەكشىلەرىنىڭ بۇيرىعىمەن تولىعىمەن ءۇزىلدى.