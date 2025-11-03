اۋعانستاندا بولعان جەر سىلكىنىسىنەن قازا تاپقاندار سانى ارتىپ كەلەدى
استانا. KAZINFORM - اۋعانستاندا 6,3 ماگنيتۋدالى جەر سىلكىنىسى سالدارىنان كەمىندە 20 ادام قازا تاپتى، دەپ حابارلايدى BBC.
قۇتقارۋ جۇمىستارى جالعاسىپ جاتقاندىقتان، قۇرباندار سانى كوبەيۋى ىقتيمال.
ەلدىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ وكىلى شارافات زامان اماردىڭ مالىمەتىنشە، جارالانعانداردىڭ سانى 320 دان استى.
جەراستى ءدۇمپۋى 3-قاراشاعا قاراعان ءتۇنى ەلدىڭ سولتۇستىگىندەگى حالقى شامامەن 500 مىڭ ادامدى قۇرايتىن مازاري-شاريف قالاسىندا بولعان.
بيلىك «قىزعىلت سارى» دەڭگەيدەگى قاۋىپ تۋرالى ەسكەرتۋ جاريالادى، بۇل ايتارلىقتاي ادام شىعىنى مەن قيراندىلاردىڭ كوپ بولۋ قاۋپىن بىلدىرەدى.
تاليبتەر ۇكىمەتىنىڭ وكىلى بالح پروۆينسياسىندا الەۋمەتتىك جەلىدە جاريالاعان ۆيدەودا مازاري-شاريفتەگى ايگىلى گولۋبايا مەشىت اۋماعىندا شاشىلعان قيراندىلار كورىنىپ تۇر. بۇل مەشىتتە العاشقى شيت يمامىنىڭ قابىرى ورنالاسقان دەپ سانالادى، ال ول جەرگە جىل سايىن مىڭداعان قاجى دۇعا ەتۋگە جانە ءدىني مەرەكەلەردى اتاپ وتۋگە كەلەدى.
اۋعانستان گەولوگيالىق تۇرعىدا سەيسميكالىق بەلسەندى ايماقتا ورنالاسقان، مۇندا ءۇندى جانە ەۋرازيا تەكتونيكالىق پليتالارى تۇيىسەدى.
ەسكە سالا كەتسەك، بيىل 1-قىركۇيەككە قاراعان ءتۇنى ەلدە ماگنيتۋداسى 6 عا تەڭ جويقىن جەر سىلكىنىسى بولىپ، 2200 دەن استام ادام قازا تاپقان ەدى. ول سوڭعى جىلدارداعى ەڭ جويقىن تابيعي اپاتتاردىڭ ءبىرى بولدى.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن اۋعانستانداعى جەر سىلكىنىسىنەن جەتى ادام قازا تاپقانى حابارلاندى.
یادي زلزلې د روضیې شریفي ښکلا ته هم ستر زیان رسولي.— Haji zaid (@Hajisahib1234) November 2, 2025
👇 pic.twitter.com/U6Rj5n4PZF