اۋعانستاندا ايەلىن ۇرعاندار جارتى ايعا، ال ءيتتى قورلاعاندار 5 ايعا قامالادى
استانا. KAZINFORM - اۋعانستاندا ايەلگە قارسى زورلىق جاساعانى ءۇشىن سوت 15 تاۋلىككە قاماي الادى، ال يتكە نەمەسە قويعا قاتال قاراعانى ءۇشىن ەڭ كوپ دەگەندە 5 ايعا دەيىن قامايدى، دەپ حابارلايدى DW باسىلىمى.
اۋعانستاننىڭ جاڭا زاڭىنداعى 119-باپ ايەلدەرگە قارسى زورلىقتى زاڭداستىرادى جانە بولجامدى قۇقىقبۇزۋشىلىقتار ءۇشىن جازانى كىم تاعايىنداي الاتىنىن انىقتايدى. ولاردىڭ قاتارىندا يمامدار مەن كۇيەۋلەر دە بار.
32-باپقا سايكەس، ەگەر كۇيەۋى ايەلىن سونشالىقتى قاتتى سوقسا، ونىڭ سۇيەكتەرى سىنىپ، اشىق جاراقاتتارى نەمەسە دەنەسىندە كوگەرگەن ىزدەر پايدا بولسا جانە ايەل سۋدياعا جۇگىنسە، كۇيەۋى قىلمىسكەر بولىپ ەسەپتەلەدى. «سوت ونى 15 تاۋلىككە باس بوستاندىعىنان ايىرۋعا ۇكىم شىعارۋى كەرەك»، دەپ كورسەتىلگەن باپتا. ال ەگەر ەر ادام يتكە نەمەسە قويعا قاتال قاراسا، وعان ەڭ كوپ دەگەندە 5 ايعا دەيىن قاماۋ قاۋپى ءتونىپ تۇر.
زاڭ اۋعانستاندا وسى جىلدىڭ باسىندا قابىلدانعان، ءبىراق حالىقارالىق رەاكسيانى تەك جاقىندا تۋدىردى. الدىمەن اۋعاندىق Rawadari قۇقىق قورعاۋ ۇيىمى ونى پۋشتۋ تىلىندە جاريالادى، كەيىن Afghan Analysts Network قۇجاتتى اعىلشىن تىلىنە اۋداردى.
Women for Afghanistan ۇيىمىنىڭ باسشىسى فاۆزيا كۋفي يسپاندىق El País گازەتىمەن سويلەسكەندە، ايەل كۇيەۋىنىڭ 15 كۇننەن كەيىن بوستاندىققا شىعىپ، ونى ءولتىرۋى مۇمكىن ەكەنىن بىلسە، سوتقا جۇگىنبەۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتتى. ونىڭ باعالاۋىنشا، جاڭا زاڭ ەرلەرگە ايەلدەرگە زورلىق جاساۋ جانە ازاپتاۋ قۇقىعىن بەرەدى.
تالىپتەر بيلىككە قايتا ورالعان بەس جىلدان بەرى اۋعانستانداعى ايەلدەردىڭ قۇقىقتارى ايتارلىقتاي شەكتەلدى. UN Women مالىمەتىنشە، ايەلدەردىڭ %80 ى ەڭبەك نارىعىنان جانە ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىنەن تىس قالدىرىلعان. ب ۇ ۇ-نىڭ ادام قۇقىقتارى جونىندەگى جوعارعى كوميسسارى فولكەر تيۋرك جاڭا دەكرەت «ايەلدەر مەن بالالارعا قارسى زورلىقتى» زاڭداستىرادى دەپ مالىمدەدى جانە اۋعانستان «ادام قۇقىقتارىنىڭ زيراتىنا» اينالعانىن ەسكەرتتى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن اۋعانستاندا ايەلدەرگە تالىپتەردىڭ بيلىكتى باسىپ الۋ مەرەيتويىن تويلاۋعا تىيىم سالىندى.