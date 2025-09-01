اۋعانستاندا 6 ماگنيتۋدالى جەر سىلكىنىسى بولىپ، 250 دەن اسا ادام قازا تاپتى
استانا. KAZINFORM - اۋعانستاننىڭ شىعىسىنداعى كۋنار پروۆينسياسىندا ماگنيتۋداسى 6 عا جەتەتىن جەر سىلكىنىسى بولىپ، الدىن الا مالىمەتتەر بويىنشا 250 دەن استام ادام كوز جۇمدى، دەپ حابارلايدى انادولى.
بۇل تۋرالى اۋعانستان اقپارات مينيسترلىگىنىڭ وكىلى حابارلادى.
ونىڭ سوزىنشە، ەڭ كوپ زارداپ كۋنار پروۆينسياسىنىڭ اۋداندارىندا تىركەلگەن، جولدار توپان سۋ مەن جەر قاباتى سىرعۋى سالدارىنان جابىلعان، ىزدەۋ-قۇتقارۋ جۇمىستارى تىكۇشاقتاردىڭ كومەگىمەن جۇرگىزىلىپ جاتىر. زارداپ شەككەندەردىڭ سانى 500 دەن استام، ال قازا تاپقاندار سانىنىڭ كوبەيۋى مۇمكىن.
اۋعانستان ۋاقىتشا ۇكىمەتىنىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى زابيحۋللا مۋدجاحيد ا ق ش كومپانياسى X الەۋمەتتىك جەلىسىندە جەر سىلكىنىسى ادام شىعىنىنا الىپ كەلگەنىن راستادى.
- وكىنىشكە قاراي، بۇگىنگى جەر سىلكىنىسى شىعىس پروۆينسيالارىندا ادام ولىمىنە جانە ماتەريالدىق زالالعا اكەلدى، - دەدى ول.
ول جەرگىلىكتى بيلىك پەن تۇرعىنداردىڭ قۇتقارۋ وپەراتسيالارىنا قاتىسىپ جاتقانىن، ورتالىق ۇكىمەت پەن كورشىلەس پروۆينسيالاردان كوماندالار اپات ايماعىنا جىبەرىلىپ جاتقانىن اتاپ ءوتتى.
جەرگىلىكتى شەنەۋنىكتەر بۇل ەلدە بولعان ەڭ كۇشتى جەر سىلكىنىستەردىڭ ءبىرى ەكەنىن اتاپ ءوتتى. سونىمەن قاتار، وڭىردە ماگنيتۋداسى 5,2 گە جەتەتىن كەم دەگەندە ەكى قايتالاما ءدۇمپۋ تىركەلگەن.
ا ق ش گەولوگيالىق قىزمەتىنىڭ (USGS) دەرەگىنشە، جەر سىلكىنىسىنىڭ ەپيتسەنترى دجەلالابادتان سولتۇستىك- شىعىسقا قاراي 27 شاقىرىم جەردە، 8 شاقىرىم تەرەڭدىكتە ورنالاسقان، پاكىستانمەن شەكاراعا جاقىن.