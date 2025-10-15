اۋعانستان مەن پاكىستان شەكاراسىنداعى احۋال ءالى دە ۋشىعىپ تۇر
استانا. KAZINFORM - پاكىستاندىق ب ا ق- تىڭ حابارلاۋىنشا، اۋعانستان كۇشتەرى شەكاراداعى كۋررام اۋدانىندا ورنالاسقان پاكىستاندىق اسكەرگە «نەگىزسىز» شابۋىل جاساعان. بۇل تۋرالى انادولۋ اقپارات اگەنتتىگى جازدى.
اۋعانستان مەن پاكىستان اراسىندا ەكى ەلدىڭ شەكاراسى سانالاتىن ديۋراند سىزىعى ماڭىندا قاقتىعىستار قايتا جالعاسىپ جاتىر.
كابۋلدان حابار تاراتاتىن Tolo News كابەلدىك تەلەارناسى امەريكالىق X الەۋمەتتىك جەلىسىندە جاريالاعان مالىمەتكە سايكەس، وتكەن اپتادا اۋعانستان مەن پاكىستان شەكارا قىزمەتتەرى اراسىندا تاعى دا بىرنەشە قاقتىعىس بولعان.
Tolo News تەلەارناسىنا بەرگەن سۇحباتىندا اۋعانستاننىڭ شىعىسىنداعى حوست پروۆينتسياسىنىڭ گۋبەرناتورىنىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى اۋعان كۇشتەرى ديۋراند سىزىعى ماڭىندا پاكىستاندىق اسكەرگە شابۋىل جاساعانىن راستادى.
ونىڭ ايتۋىنشا، پاكىستان شابۋىلعا دايىندالعان، ءبىراق «ماقساتىنا جەتە الماعان»، ال قاقتىعىستار ءالى دە جالعاسىپ جاتىر.
كاراچيدە ورنالاسقان Geo News تەلەارناسى پاكىستاندىق قاۋىپسىزدىك قۇرىلىمدارىنداعى دەرەككوزدەرگە سىلتەمە جاساپ، اۋعانستان كۇشتەرى پاكىستان اسكەرىنە «ەش سەبەپسىز» شابۋىل جاساعانىن حابارلادى. شابۋىل كۋررام اۋدانىنداعى شەكارادا بولعان.
اتالعان دەرەككوزدەر پاكىستان اسكەرىنىڭ بۇل شابۋىلعا «قاتاڭ ءارى دەرەۋ جاۋاپ بەرگەنىن» ايتا وتىرىپ، قاقتىعىس بارىسىندا بىرنەشە اۋعان بازاسىنا ايتارلىقتاي زالال كەلگەنىن جانە ءبىر تانكىنىڭ جويىلعانىن مالىمدەدى.
سونداي-اق دەرەككوزدەر پاكىستان اسكەرى «جوعارى جاۋىنگەرلىك دايىندىق جاعدايىندا» ەكەنىن جانە ەلدى بولۋى مۇمكىن شابۋىلداردان قورعاۋعا تولىق دايىن تۇرعانىن جەتكىزدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن اۋعانستان شەكاراسىنداعى پاكىستان اسكەرى جوعارى اسكەري دايىندىق رەجيمىنە اۋىستىرىلعانىن حابارلاعانبىز.