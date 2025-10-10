ق ز
    08:50, 10 - قازان 2025 | GMT +5

    اۋعانستان استاناسىندا قاتتى جارىلىستار بولدى

    استانا. KAZINFORM - اۋعانستان استاناسى كابۋلدىڭ ورتالىعىندا ەكى قاتتى جارىلىس بولدى، دەپ حابارلايدى شينحۋا.

    Ауғанстан астанасында қатты жарылыстар болды
    Фото: Amu.tv

    جارىلىستاردىڭ سوققى تولقىنى اگەنتتىكتىڭ رەزيدەنتسياسىندا سەزىلگەن.

    كابۋل تۇرعىندارى الەۋمەتتىك جەلىلەردە جارىلىستاردى ەستىگەنىن جارىسا جازدى.

    جەرگىلىكتى تۇرعىندار مەن شەتەلدىكتەر قاۋىپسىز جەرلەردى پانالاعان. اۋعانستان بيلىگى ازىرگە ەشقانداي رەسمي مالىمدەمە جاساعان جوق. سونداي-اق زارداپ شەككەندەر تۋرالى اقپارات تۇسپەدى.

    بۇعان دەيىن اۋعانستاندا اۆتوبۋس سايعا قۇلاپ، 15 ادام زارداپ شەكتى.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
