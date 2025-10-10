08:50, 10 - قازان 2025 | GMT +5
اۋعانستان استاناسىندا قاتتى جارىلىستار بولدى
استانا. KAZINFORM - اۋعانستان استاناسى كابۋلدىڭ ورتالىعىندا ەكى قاتتى جارىلىس بولدى، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
جارىلىستاردىڭ سوققى تولقىنى اگەنتتىكتىڭ رەزيدەنتسياسىندا سەزىلگەن.
كابۋل تۇرعىندارى الەۋمەتتىك جەلىلەردە جارىلىستاردى ەستىگەنىن جارىسا جازدى.
جەرگىلىكتى تۇرعىندار مەن شەتەلدىكتەر قاۋىپسىز جەرلەردى پانالاعان. اۋعانستان بيلىگى ازىرگە ەشقانداي رەسمي مالىمدەمە جاساعان جوق. سونداي-اق زارداپ شەككەندەر تۋرالى اقپارات تۇسپەدى.
بۇعان دەيىن اۋعانستاندا اۆتوبۋس سايعا قۇلاپ، 15 ادام زارداپ شەكتى.