اعاشتار قالانى قالاي قورعايدى: جاسىل جەلەكتىڭ بەس پايداسى
استانا. KAZINFORM - قالاداعى اعاشتار مەن بۇتالار - قورشاعان ورتانىڭ تابيعي رەتتەۋشىسى عانا ەمەس، قالالىق ەكولوگيالىق ينفراقۇرىلىمنىڭ ماڭىزدى بولىگى، دەپ حابارلايدى ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
سونىمەن قالاداعى اعاشتار مەن جاسىل جەلەكتەردىڭ قانداي پايداسى بار:
اۋانىڭ ساپاسىن جاقسارتۋعا جانە شاڭ-توزاڭنىڭ ءبىر بولىگىن ۇستاۋعا؛
قالانىڭ شامادان تىس قىزۋىن باسەڭدەتۋگە؛
قولايلى ميكروكليمات قالىپتاستىرۋعا؛
كولىك جانە باسقا دا كوزدەردەن تارايتىن شۋدىڭ اسەرىن ازايتۋعا؛
قۇستار، جاندىكتەر مەن باسقا دا ءتىرى اعزالار ءۇشىن مەكەندەۋ ورتاسىن قالىپتاستىرۋعا ىقپال ەتەدى.
- اسىرەسە ىستىق ءارى قۇرعاق كەزەڭدەردە جاسىل جەلەكتەردىڭ ماڭىزى ارتا تۇسەدى. اعاشتاردىڭ كولەڭكەسى جەر بەتىنىڭ قىزۋىن ازايتسا، جاپىراقتار ارقىلى سۋدىڭ بۋلانۋى قورشاعان ورتانىڭ سالقىنداۋىنا ىقپال ەتەدى. سوندىقتان قالانى كوگالداندىرۋ - ونىڭ كوركىن ارتتىرۋ عانا ەمەس، تۇرعىندار ءۇشىن قولايلى ءارى ەكولوگيالىق تۇراقتى ورتا قالىپتاستىرۋدىڭ ماڭىزدى باعىتى، - دەلىنگەن مينيسترلىك تاراتقان اقپاراتتا.
وسىدان بۇرىن ۇلىتاۋ وبلىسىندا ءبىر كۇندە 1550 ءتۇپ جاسىل جەلەك ەگىلگەنىن جازعانبىز.