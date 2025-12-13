ابىلايحان ءجۇسىپوۆ العاش رەت الەم چەمپيونى اتاندى
استانا. KAZINFORM - بىرىككەن اراب امىرلىگىنىڭ دۋباي قالاسىندا ءوتىپ جاتقان الەم چەمپيوناتىندا ابىلايحان ءجۇسىپوۆ (71 كەلى) التىن مەدال الدى.
قازاقستاندىق بىلعارى قولعاپ شەبەرى رەسەيلىك سەرگەي كولدەنكوۆپەن قولعاپ ءتۇيىستىردى. العاشقى ەكى راۋندتا ابىلايحان قارسىلاسىنان 4:1 ەسەبىمەن باسىم ءتۇستى. شەشۋشى راۋندتا دا ونىڭ باسىمدىعى بايقالدى. ناتيجەسىندە ول قارسىلاسىنان باسىم ءتۇسىپ، الەم چەمپيونى اتاعىن العاش رەت جەڭىپ الدى.
ابىلايحان ءجۇسىپوۆ بۇدان بۇرىن 2017, 2019, 2021 -جىلدارى الەم چەمپيوناتىنىڭ قولا جۇلدەگەرى اتانعان ەدى.
ەندى ەل قۇراماسىنان سابىرجان اققالىقوۆ (75 كەلى) رەسەيلىك يسمايل مۋتسولگوۆپەن قولعاپ تۇيىستىرەدى.
ايتا كەتسەك، بۇدان بۇرىن ساكەن بيبوسىنوۆ (54 كەلى)، ورازبەك اسىلقۇلوۆ (57 كەلى) الەم چەمپيونى اتاندى.
اتالعان دودادا باق سىناعان وتانداستارىمىز تەمىرتاس ءجۇسىپوۆ (48 كەلى)، ەرتۋعان زەينۋللينوۆ (63,5 كەلى) قولا جۇلدەنى قاناعات تۇتتى.
سونداي-اق قازاقستاندىق دانيال ءسابيت (51 كەلى)، سەرىك تەمىرجانوۆ (60 كەلى)، ءساناتالى تولتايەۆ (67 كەلى)، ەراسىل جاقپەكوۆ (80 كەلى)، داۋلەت تولەمىسوۆ (86 كەلى)، نۋرماگامەد يۋسۋپوۆ (92 كەلى) جانە نۇرلان ساپارباي (92 كەلىدەن جوعارى) جارىستى ەرتە اياقتادى.