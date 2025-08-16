ابيبا ءابۋجاقىنوۆا ەندى باپكەرلىككە بەت بۇراتىن بولدى
استانا. قازاقپارات - دزيۋدودان قازاقستان ايەلدەر قۇراماسىنىڭ كوشباسشىسى ابيبا ءابۋجاقىنوۆا ەندى باپكەرلىكتى دە قاتار الىپ جۇرمەكشى.
«جۋىردا جاڭادان «ابيبا» دزيۋدو كلۋبى اشىلادى. مەنىڭ كلۋبىمنىڭ باستى جاتتىقتىرۋشىسى اسىلبەك شاحانوۆ جانە ءوزىم بولامىن. وقۋ-جاتتىعۋلارىمنىڭ كوبى استانا قالاسىندا وتەتىندىكتەن جيى بارىپ تۇرامىن. ءوز وقۋشىلارىما تاجىربيەلەرىممەن ءبولىسىپ، بىلگەنىمنىڭ ءبارىن ۇيرەتەمىن. بولاشاق چەمپيونداردى شىعارۋعا بار كۇشىمدى سالامىن»، - دەيدى ابيبا ءابۋجاقىنوۆا instagram پاراقشاسىندا.
ابيبا ءابۋجاقىنوۆا دزيۋدودان ەلىمىزدەگى ەڭ تانىمال بالۋانداردىڭ ءبىرى. ول ءۇش رەت الەم چەمپيوناتىندا جۇلدە العان. 2025-جىلى كۇمىس، ال 2022، 2024-جىلدارى قولا جۇلدەگە يە بولعان. ازيا چەمپيوناتتارىندا 2 مارتە كۇمىس مەدالعا قول جەتكىزگەن. سونداي-اق دزيۋدودان قازاق قىزدارىنىڭ اراسىنان شىققان تۇڭعىش الەم چەمپيوناتىنىڭ فيناليسى.