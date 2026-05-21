ابايلاڭىز، قاراقۇرت: قازاقستاندا قاۋىپتى ورمەكشىلەر جاندانا باستادى
استانا. قازاقپارات - اپتاپ ىستىقتىڭ باستالۋىمەن جانە قاراقۇرتتىڭ تىرشىلىك ەتۋ ورتاسى ۇلعاياتىن ۋاقىت كەلدى. دەمەك، ولارمەن تابيعات اياسىندا كەزدەسىپ قالۋ قاۋىپى جوعارى دەيدى ماماندار.
شىن مانىندە، بۇل ورمەكشىلەردىڭ كورۋ قابىلەتى ناشار جانە ادەتتە ءوزىن-ءوزى قورعاۋ ءۇشىن شاعادى. الايدا ولاردىڭ نەيروتوكسيكالىق ۋى ادامدار ءۇشىن دە، جانۋارلار ءۇشىن دە وتە قاۋىپتى. تابيعاتتا دەمالۋ كەزىندە ءوزىڭىزدى جانە جاقىندارىڭىزدى قورعاۋ ءۇشىن بۇل قاۋىپتى جاندىكتەردىڭ ءتۇر-ءتۇسىن، قاي جەردە ءجيى جاسىرىلاتىنىن، شاققان جاعايدا نە ىستەۋ كەرەكتىگىن الدىن الا ءبىلۋ ماڭىزدى.
ەنتومولوگ-عالىمداردىڭ سوزىنشە، قاراقۇرت كوكتەم مەن جازدىڭ باسىنداعى قۇرعاقشىلىقتىڭ سالدارىنان پايدا بولادى. سەبەبى بۇل ورتا ولاردىڭ دامۋى ءۇشىن وتە ءتيىمدى. ولاردىڭ كوبەيۋىنىڭ تاعى ءبىر جولى - وڭتۇستىك وڭىرلەردەن ءجيى تاسىمالداناتىن جەمىس-جيدەك، كوكونىستەرمەن بىرگە «ەرىپ» كەلۋى.
«كۇن رايى ىلعالدى نەمەسە قاتتى جاۋىننان سوڭ قاراقۇرت قايتادان «پاناسىنا» تىعىلۋى تىرشىلىك ەتۋ ايماعىن ازايتۋى مۇمكىن. شىنىمەن، ونىڭ ۋى قاۋىپتى. سوندىقتان وقىس جاعداي بولا قالسا، بىردەن دارىگەرگە قارالۋ كەرەك. نەگىزى، ونى قانداي دا ءبىر اۋماقتان بايقاعان كەزدە دەمالۋشىلارعا بۇل جەردە ۋلى جاندىكتىڭ بارىن ەسكەرتۋ كەرەك»،-دەيدى مامادار.
تابيعات اياسىنا دەمالۋعا شىققان كەزدە ساقتىق شارالارىن قاتاڭ ەسكەرگەن ءجون. ايتالىق، قاراقۇرت شاعىپ السا، ادامنىڭ ءىشى مەن كەۋدەسى اۋىرىپ، دەنەسى جانسىزدانىپ قالۋى ىقتيمال. دەر كەزىندە دارىگەرلەر كومەك كورسەتىلمەگەن جاعدايدا ادام 5-7 كۇن ارالىعىندا اجال قۇشۋى دا مۇمكىن. سوندىقتان اباي بولعان ابزال.
جومارت راحىمجان
Egemen.kz